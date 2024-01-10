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Экс-главу МВД Польши и его заместителя задержали в Президентском дворце в Варшаве

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Мацей Вонсик и Мариуш Каминьский
Мацей Вонсик (слева) и Мариуш Каминьский. Фото: Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и заместителя Мацея Вонсика задержали в Президентском дворце в Варшаве. Оба прибыли туда по приглашению главы государства, передает NUR.KZ.

9 января прямо в Президентском дворце в Варшаве полиция задержала экс-министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. По информации PolskieRadio, они присутствовали там по приглашению президента Анджея Дуды на церемонии назначения советников главы государства.

В декабре прошлого года Варшавский областной суд приговорил двух политиков на два года лишения свободы за превышение полномочий во время руководства Центральным антикоррупционным бюро Польши. Накануне задержания документы, касающиеся Каминьского и Вонсика, поступили из суда в полицию.

Перед этим оба были лишены депутатских мандатов.

Как уточняет РБК, в 2015 году Каминьского и Вонсика приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в превышении полномочий и незаконной оперативной деятельности во время "земельного скандала" в 2007 году. В 2015 году обоих помиловал президент Дуда. Однако в июне 2023 года дело в их отношении вновь вернули на рассмотрение суда.

Как сообщает RFM24, полиция задержала политиков, когда президент Дуда отлучился на встречу с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской. При задержании ни Каминьский, ни Вонсик сопротивления не оказывали. Вначале их отвезли в полицейский участок, затем взяли под стражу. Отмечается, что после встречи с Тихановской Анджей Дуда планировал побеседовать с экс-министром и его заместителем, но к этому моменту обоих уже увезли в полицию.

После новости о задержании к Президентскому дворцу прибыли сотни сторонников Каминьского и Вонсика.

Добавим, по информации на официальном сайте польского правительства, Мариуш Каминьский родился 25 сентября 1965 года в Сохачеве. За свою политическую карьеру, среди прочего, несколько раз был депутатом парламента Польши.

В августе 2006 года премьер-министр Ярослав Качиньский назначил его главой Центрального антикоррупционного бюро, 13 октября 2009 года был отстранен от этой должности.

Мацей Вонсик родился 16 октября 1969 года в Варшаве, является одним из основателей Центрального антикоррупционного бюро Польши. С 2006 по 2009 год занимал должность заместителя руководителя.

С 2015 по 2019 год был госсекретарем в канцелярии премьер-министра страны. Кроме того, занимал должность госсекретаря в Министерстве внутренних дел и администрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054797-eks-ministra-polshi-i-ego-zamestitelya-zaderzhali-v-prezidentskom-dvortse-v-varshave/

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