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Соглашение по противоракетному узлу "Балхаш" между Казахстаном и Россией перестало действовать

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Флаги Казахстана и России стоят на столе
Флаги. Иллюстративное фото: Oleksandr Filon/Getty Images

Прекращено действие соглашения между Казахстаном и Россией по использованию узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД России.

Официальное сообщение министерства иностранных дел России опубликовано во вторник, 9 января, на официальном портале правовой информации.

"16 декабря 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте ТАСС, узел был принят в эксплуатацию в 1973 году и несет боевое дежурство на южном стратегическом воздушно-космическом направлении.

Отмечается, что Минобороны России на данном направлении с 2014 по 2018 год приняло в эксплуатацию четыре современные радиолокационные станции типа "Воронеж" в Армавире, Орске, Барнауле и Иркутске. В связи с этим, принято решение отказаться от использования Россией узла "Балхаш".

Напомним, в августе 2020 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому прекращает свое действие соглашение между Россией и Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в систему предупреждения о ракетном нападении РФ.

Свое решение о прекращении соглашения российская сторона объяснила тем, что не так давно в строй были введены четыре новые радиолокационные станции, которые расположены на территории самого государства. В связи с этим расположенная в Казахстане РЛС стала избыточной.

Отмечалось, что РЛС используются как системы предупреждения о ракетном нападении, с их помощью также контролируется космическое пространство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054681-soglashenie-po-protivoraketnomu-uzlu-balhash-mezhdu-kazahstanom-i-rossiey-perestalo-deystvovat/

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