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Какие неприятные сюрпризы готовит 2024 год?

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Пляж в секторе Газа в последний день 2023 года
Пляж в секторе Газа в последний день 2023 года. Фото: NurPhoto/Getty Images

Мир вошел в 2024 год без особого оптимизма. Новогодние прогнозы на этот раз мрачнее обычного. Мало кто верит, что наступивший год принесет облегчение после 2023, омраченного войнами в Украине и на Ближнем Востоке, торможением развития во всем мире и рекордно высокими температурами на планете за всю историю наблюдений.

Напротив, большинство экспертов и СМИ пишут, что будет хуже. Во всяком случае такое впечатление складывается после прочтения их прогнозов.

Какие из мрачных предсказаний сбудутся, мы узнаем через год. А пока вот краткий список причин переживать за 2024 год, кочующих из прогноза в прогноз.

Главные угрозы счастью на земле

Помимо войн и изменения климата — двух главных угроз человечеству, унаследованных от 2023 года — аналитики и СМИ выделяют одну крупную новую. Она касается в первую очередь Запада, но последствия ощутит на себе весь мир.

Речь о выборах. Они обещают смену власти в США и в ЕС, что, среди прочего, чревато сокращением поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Украина встретила уже второй Новый год под градом российских ракет, бомб и дронов
Украина встретила уже второй Новый год под градом российских ракет, бомб и дронов. Фото: Global Images Ukraine/Getty Images

Среди других потенциальных проблем для стабильности и роста благосостояния в мире эксперты называют углубление экономического кризиса. Одной из причин может стать новый виток инфляции и еще год жизни с дорогими кредитами. Среди других — торговая война США и ЕС с Китаем и проблемы в самом Китае — локомотиве роста мировой экономики.

Многие упоминают искусственный интеллект и в числе рисков, и среди кандидатов в спасители человечества. Главная новая технология XXI века пока в зачаточном состоянии, как и регулирование ее применения. Однако в ней заложен такой скрытый потенциал как прогресса, так и разрушения, что AI постепенно становится главной неизвестной в прогнозировании будущего.

Пока же главные угрозы во всех сценариях 2024 года связаны с войнами.

Война в Европе, которую развязал Владимир Путин против Украины, далека от завершения, как и конфликт Израиля с ХАМАС и другими поддерживаемыми Ираном группировками на Ближнем Востоке.

Эксперты выделяют в прогнозах два главных риска, связанных с этими войнами.

Во-первых, каждая из них рискует в любой момент перерасти в масштабный региональный или даже глобальный конфликт. И во-вторых, нормализация военной агрессии в международных отношениях и ограниченность ресурсов Запада для помощи союзникам могут придать уверенности его оппонентам из противоположного лагеря автократов, что приведет к новым войнам.

Самые мрачные сценарии предполагают прямое столкновение США с Россией из-за Европы или с Китаем из-за Тайваня.

Истребитель, разработанный США, летит в воздухе
Истребитель, разработанный США. Иллюстративное фото: NurPhoto/Getty Images

Войны делают мир беднее. Они уже привели к перебоям в международной торговле, деглобализации мировой экономики и деградации послевоенных международных институтов развития.

Если большие войны затянутся, они обещают Западу усиление миграционного кризиса и рост расходов на оборону в ущерб социальным тратам. Все это чревато падением уровня жизни населения и дальнейшим подъемом правых сил и национализма.

Так вкратце выглядят прогнозы на 2024 год. А вот что пишут эксперты и СМИ про две главные неизвестные — войны и выборы.

Войны

В последнее десятилетие мир принялся активно воевать после относительного затишья 1990-х и начала 2000-х, отмечают исследователи из International Crisis Group (ICG).

Дурной пример заразителен, пишут они. Российское вторжение в Украину и американские войны в Ираке и Афганистане пробудили у региональных лидеров на Ближнем Востоке и в Африке аппетит к силовому решению конфликтов и затяжной войне.

Эксперты ICG опасаются, что вслед за Путиным другие авторитарные лидеры ввяжутся в военные авантюры при поддержке внешних спонсоров — держав вроде Ирана, рассматривающих региональные конфликты как прокси-войну с большим врагом, чаще всего — США.

"Риск того, что лидеры перейдут от подавления инакомыслия внутри страны или опосредованного вмешательства к фактическому вторжению в соседние страны, представляется в 2024 году более высоким, чем когда-либо в последние годы", — пишут они.

Палестинцы оплакивают погибших родственников в Газе
Палестинцы оплакивают погибших родственников в Газе. Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

"Попытки остановить войны дипломатическим путем повсеместно терпят неудачу. Среди глав государств все больше тех, кто прибегает к войне как средству достижения политических целей. И все больше тех, кто верит, что им это сойдет с рук".

Главный ужас — столкновение двух крупнейших держав планеты, США и Китая. Повод может появиться уже в январе, когда на Тайване пройдут выборы. О них — чуть ниже, а пока кратко о других потенциальных конфликтах 2024 года.

Агрессия России против Украины вошла в затяжную стадию войны на истощение. Главный риск в усталости от нее в Европе и на Западе, чреватой прекращением военной и финансовой помощи Киеву. В конце года европейский пакет ветировала Венгрия, а американское финансирование перекрыли республиканцы в Конгрессе. В январе власти ЕС и США повторят попытки разблокировать поддержку, без которой Украина рискует остаться один на один с ядерной державой-агрессором, готовой бросить все ресурсы на завоевание соседней страны.

Войне Израиля с ХАМАС тоже не видно конца. К тому же она грозит перерасти в региональный конфликт на Ближнем Востоке. США безоговорочно поддерживают Израиль, а Иран — его смертельных врагов. Израиль уже бомбит цели в Сирии и Ливане. Хуситы из Йемена обстреливают западные торговые суда и военные корабли, что привело к перебоям в мировой торговле.

Продолжаются или тлеют другие вооруженные конфликты — в Судане, Йемене, Мьянме, Сомали, Сирии, Нигерии. Эксперты опасаются, что их число в 2024 увеличится.

Среди взрывоопасных ситуаций они называют противостояние Армении и Азербайджана, в котором после победы в Нагорном Карабахе Баку может попытаться развить успех и покуситься на армянские земли, отделяющие основную часть Азербайджана от его эксклава — Нахичеванской автономной республики.

Похожие опасения связаны с Эфиопией. Там окрыленный победой над внутренними врагами президент Абий Ахмед вновь заикается о "праве" на выход к морю, что невозможно без очередной войны с соседней Эритреей.

Не исчерпаны конфликты в странах Сахеля. Ситуация в Мали, Нигере, ЦАР и Буркина-Фасо остается крайне нестабильной.

А на Гаити того гляди должен высадиться международный контингент во главе с полицейскими из Кении. Они попытаются отвоевать страну у гангстеров, банды которых контролируют Гаити и сражаются между собой вот уже больше двух лет.

Суданцы бегут из Западного Дарфура в Чад, спасаясь от этнического насилия
Суданцы бегут из Западного Дарфура в Чад, спасаясь от этнического насилия. Фото: Getty Images

"Маловероятно, что мировые лидеры, учитывая их разногласия, осознают всю тяжесть происходящего, подтвердят коллективную веру в то, что границы нельзя менять силой, и с новой энергией примутся урегулировать конфликты и передавать виновных под суд, а власть — гражданским лицам, не запятнанным кровью", — пишут аналитики ICG.

"В лучшем случае остается надеяться на то, что в этом году не будет хуже".

Выборы

Наступивший 2024 год уже называют годом испытания демократии. Как отмечает ведущая западная газета FT, еще ни разу в истории демократии на один год не приходилось такого количества выборов. Почти 2 млрд человек — или половина взрослого населения планеты — отправятся на избирательные участки в 2024 году.

"Было бы отрадно думать, что 2024 год войдет в историю как веха на долгом пути демократии от ее зарождения на шумных афинских площадях к более справедливому и равноправному миру. Но это кажется маловероятным, — пишет FT. — Нынешние выборы проходят на фоне всемирного подъема антилиберализма, ослабления независимых институтов и растущего разочарования среди молодежи в самом институте выборов".

Джо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: Angeka Weiss/Getty Images

Одна угроза таится на "венгерском пути", как его определяет FT. Победа на свободных выборах с последующим подавлением прав и свобод. Именно таким путем рискуют пойти развивающиеся демократические страны с гигантским населением — Индия, Индонезия и Мексика. Всем им предстоит голосование в этом году.

В России в марте 2024 года тоже состоится голосование, которым будет оформлен очередной президентский срок Путина. В категорию "выборы" это событие попадает лишь условно, поскольку к демократии не имеет никакого отношения: оппозиция в России уничтожена, независимые арбитры в лице судов, избиркома и парламента подчинены Кремлю, а открытая общественная дискуссия и свобода слова криминализированы.

Январские президентские выборы на Тайване угрожают демократии не изнутри, а извне. Китай очень пристально следит за риторикой кандидатов и угрожает принять меры, если сочтет победителя "сепаратистом". США выступают гарантом безопасности острова и любое ЧП в случае обострения ситуации грозит перерасти в конфликт двух ведущих мировых военных и экономических держав.

Однако главные акты драмы о судьбе демократии будут разыграны в оплоте свободного западного мира. В ноябре США выбирают президента, а в 450-миллионном Евросоюзе по итогам июньского голосования сменится Европарламент и руководство ЕС.

В случае победы Дональда Трампа в Белом доме вновь окажется политик, который не признает поражение на прошлых выборах, обещает отомстить внутренним политическим врагам и помиловать своих сторонников, штурмовавших Капитолий, изгнать иммигрантов, отменить масштабную программу борьбы с изменением климата и, главное, поменять внешнюю политику США, что угрожает их роли гаранта безопасности для других стран Запада.

В Европе же на подъеме правые популисты. Они наверняка увеличат представительство в Европарламенте и во власти некоторых стран ЕС, что подорвет роль Евросоюза как западного лидера в борьбе с изменением климата и продвижении социального равенства.

И что, совсем ничего хорошего?

В прогнозах — нет. Зато календарь обещает, что лето 2024 года хотя бы на время разбавит поток тяжелых новостей о войнах и кризисах.

В Париже в июле откроются XXXIII летние Олимпийские игры
В Париже в июле откроются XXXIII летние Олимпийские игры. Фото: Chesnot/Getty Images

В Париже 26 июля откроются XXXIII летние Олимпийские игры.

А еще раньше, 14 июня, в Германии стартует футбольный Евро-2024.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054324-kakie-nepriyatnye-syurprizy-gotovit-2024-god/

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