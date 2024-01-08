У Евросоюза должна быть собственная армия, заявил итальянский министр

О необходимости ЕС сформировать свои объединенные вооруженные силы заявил накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

В воскресенье, 7 января, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в одном из своих интервью заявил, что ЕС должен создать свои объединенные вооруженные силы с целью миротворческих миссий и предотвращения конфликтов в мире.

Создание своей армии, считает Таяни, - это "фундаментальное условие для того, чтобы проводить эффективную европейскую внешнюю политику".

"В мире, где действуют столь мощные игроки, как США, Китай, Индия, Россия, где кризисы распространяются от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, защитить итальянских, немецких, французских или словенских граждан может только нечто уже существующее, а именно Европейский союз", - подчеркнул он.

Таяни также добавил, что тесное сотрудничество европейских стран в области обороны является приоритетным для возглавляемой им партии "Вперед, Италия" (Forza Italia). Отмечается, что нынешний глава МИД Италии Антонио Таяни занял главный партийный пост после смерти возглавлявшего партию ранее Сильвио Берлускони в 2023 году.

Как отмечается на официальном сайте Европейского союза, в 1951 году шесть стран (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерланды) основали Европейское сообщество угля и стали. В 1958 году оно стало называться Европейским экономическим сообществом (ЕЭС), а в 1993 году его название было изменено на Европейский союз.

Со временем к первоначальным шести странам присоединились еще 22 страны. 1 февраля 2020 года Великобритания вышла из ЕС. В настоящее время ЕС состоит из 27 стран-членов.

Как сообщается на сайте ТАСС, Антонио Таяни - заместитель председателя Совета министров Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества.

В декабре 2016 года Таяни был выдвинут кандидатом на пост председателя Европарламента. 17 января 2017 года был избран в четвертом туре голосования. Его поддержал 351 депутат из 751, а за его соперника, представителя группы "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" Джанни Пителлу (итальянец), отдали голоса 282 европарламентария.

Антонио Таяни разделял взгляды президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу реформирования Евросоюза. Так, он считал, что ЕС нуждается в общеевропейской армии, министерстве финансов и Банковском союзе. Находился на посту до июля 2019 года.

22 октября 2022 года был назначен заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и международного сотрудничества в кабинете Джорджи Мелони.