Южнокорейская разведка: Ким Чен Ын растит из 10-летней дочери преемницу

Юная дочь Ким Чен Ына, которая в последнее время сопровождает его повсюду, от ракетных испытаний до военных парадов, по данным южнокорейской разведки «скорее всего» и станет его преемницей.

Впрочем, в Национальной службе разведки (NIS) подчеркивают, что по-прежнему рассматривают различные варианты планов Пхеньяна по поводу «престолонаследия» (страной правит уже третье поколение Кимов).

Ким Чжу Э впервые появилась на публике вместе с отцом в ноябре 2022 года на испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» и с тех пор постоянно присутствует на всех важных мероприятиях. По всей видимости, ей около 10 лет, хотя точные даты рождения ни Кима, ни его жены, ни детей официально не объявлялись.

«Основываясь на доскональном анализе ее публичной деятельности и уровне уважения, с которым к ней относятся с самого начала ее появления на публике, можно предположить, что Ким Чжу Э является наиболее вероятным преемником, — говорится в заявлении NIS. — Однако мы продолжаем рассматривать все возможности, поскольку Ким Чен Ын относительно молод, у него нет особых проблем со здоровьем, и имеется множество переменных факторов».

Министр воссоединения Республики Корея Ким Ён Хо еще в декабре на пресс-конференции дал похожую оценку ситуации с преемником в Северной Корее.

«Постоянное внимание к дочери Ким Чен Ына можно рассматривать как свидетельство того, что Северная Корея спешит продемонстрировать свои намерения относительно преемственности власти на фоне сложных внутренних обстоятельств», — сказал он.

Внешние наблюдатели за Северной Кореей, в свою очередь, отмечают, что местные СМИ, поначалу официально величавшие Чжу Э Любимой дочерью Кима, теперь называют ее Уважаемой. Это самое почетное обращение: самого Ким Чен Ына стали называть «уважаемым товарищем» лишь после того, как окончательно определился его статус будущего лидера страны

Северокорейским гражданам с рождения прививают мысль о том, что в жилах Кимов течет чуть ли не божественная кровь и править страной им предначертано свыше. Так что можно не сомневаться, что Ким Чен Ын захочет продолжить эту традицию, удостоверившись в том, что у руля встанет четвертое поколение Кимов.

А пока что дочь неотступно следует за отцом. Совсем недавно, в декабре, они вместе присутствовали на испытаниях новейшей межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты «Хвасон-18».

Ранее, в ноябре, они вместе наблюдали за запуском на орбиту спутника-шпиона «Маллигён-1», который, как утверждают в Пхеньяне, смог в деталях сфотографировать Белый дом.

По мнению аналитиков, представив свою дочь широкой публике в столь раннем возрасте, Ким Чен Ын рассчитывает, что к моменту, когда к ней перейдет вся полнота власти, к ней уже все привыкнут, и она утвердит за собой положение лидера.

Не исключено также, что Ким надеется таким образом преодолеть глубоко укоренившиеся в патриархальном северокорейском обществе предубеждения против женщин на руководящих постах.