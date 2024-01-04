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"Вопиющий беспредел и беззаконие". Юристы о призыве Кадырова наказывать родственников преступников

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании перед Новым годом призвал чеченских силовиков наказывать родственников тех, кто совершил преступление. Опрошенные Би-би-си юристы указывают, что это выступление подпадает сразу под несколько статей Уголовного кодекса. Ранее скандальные высказывания Кадырова оставались без последствий. Ни в Кремле, ни в Госдуме новое выступление главы Чечни не комментировали.

Что сказал Кадыров

Пост с видеозаписью совещания об "обеспечении общественной безопасности" Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале 30 декабря. В подписи к видео глава Чечни написал:

"Подчеркнул, что любая попытка совершить посягательство на жизнь человека отразится в том числе на родственниках виновного [...] Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты". 

В самом видео глава региона на чеченском языке выступает еще более радикально. Фактически он говорит о допустимости убивать родственников тех, кого обвиняют в преступлении.

"Я почему вас позвал. Любой сотрудник [силовых органов], заподозривший неладное, должен на это обратить внимание. Неважно, откуда человек, из какой он семьи. Любой, кто нарушает общественный порядок или поднимает руку на сотрудника [силовых органов], на гостя республики. Если мы его не найдем, мы не будем его искать, мы найдем его домашних.

Как у нас всегда было заведено, у наших предков: если не находили виновника, долг кровной мести взимали с его отца или брата. Мы возьмем с них долг кровной мести.

Потому что есть люди, чьи родственники убили человека, а они живут себе спокойно, говоря, что отказались от убийцы. Никто не откажется от родственника, пока мы не пристрелим кого-нибудь из их семьи", — заявил глава Чечни.

Что говорят юристы

Юристы назвали Би-би-си статьи Уголовного кодекса России, под которые подпадают угрозы главы Чечни и их реализация. Имена экспертов Би-би-си не раскрывает для их безопасности.

"Это вопиющий беспредел и беззаконие. Даже говорить такое — уже преступление, и в нормальном правовом государстве должно быть наказуемо, — считает адвокат по уголовным делам. — Никто не имеет право на убийство, даже государство — в России мораторий на смертную казнь пока еще действует".

Даже если угрозы в адрес родственников предполагаемых преступников не будут реализованы на практике, такие заявления сами по себе можно квалифицировать как превышение служебных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с угрозой применения насилия — по части 3 статьи 286 УК РФ (максимальное наказание — 10 лет колонии), объясняет он.

Если, следуя заявлениям главы республики, условный чеченский силовик убьет родственника человека, которого "считают преступником", то силовика должны судить по статье 105 УК РФ — "Убийство" (максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), а самого главу Чечни — и по части 3 статьи 286 УК РФ за превышение полномочий, и за соучастие в убийстве по статье 105 "Убийство", заключает в комментарии Би-би-си адвокат.

Мотив кровной мести при убийстве является отягчающим обстоятельством, предусмотренным УК РФ, уточняет другой юрист.

Но, поскольку мотив кровной мести в той форме, в которой о ней говорит Кадыров, с формальной точки зрения не очевиден (вопрос в том, можно ли считать подобные действия кровной местью), то такое убийство было бы проще квалифицировать по экстремистскому мотиву. Наказываются такие убийства в обоих случаях по части 2 статьи 105 УК РФ — лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненным, объясняет юрист.

Что касается самого заявления, Кадыров в нем "балансирует на грани антиэкстремистского законодательства", считает тот же юрист.

Исходя из практики российских судов, подобное высказывание, если его произносит не Кадыров, может быть квалифицировано как "призыв к осуществлению экстремистской деятельности" (статья 280 УК РФ) или как "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием служебного положения" (статья 282 УК РФ), говорит собеседник Би-би-си.

Возможные наказания в первом варианте — от штрафа до четырех лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Во втором — до шести лет колонии.

Грозит ли что-то Кадырову

Глава Чечни ранее неоднократно делал заявления, которые, по мнению юристов, нарушают российские законы. Однако никаких последствий для Кадырова эти выступления не имели.

Например, в конце октября на фоне антисемитских выступлений в соседнем Дагестане глава Чечни рекомендовал сотрудникам правоохранительных органов стрелять на поражение по участникам несанкционированных митингов.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", — заявил глава Чечни (цитата по "РИА Новости").

25 сентября Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Публикация ролика вызвала волну возмущения в соцсетях. Российские власти по существу так и не комментировали видео, хотя, по мнению опрошенных Би-би-си юристов, людей, причастных к изображенному на видео избиению, а также распространившего это видео Кадырова можно привлечь к ответственности как минимум по девяти статьям российских законов.

13 декабря, комментируя видео, глава Чечни заявил, что "было бы хорошо", если бы его сын Адам убил Никиту Журавеля.

"Наказывать [Адама]? За что наказывать? За то что он агента [арестованного Никиту Журавеля] избил? Было бы хорошо, если он убил его. У меня одно желание, когда я вспоминаю тех, кто сжигает Коран — одна мечта, — чтобы они понесли наказание", — заявил глава российского региона (цитата по телеграм-каналу "Осторожно, новости").

Адаму Кадырову с момента публикации видео было присвоено 9 медалей и орденов — в частности, медаль "Герой Чеченской Республики", орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", орден "Дуслык" ("Дружба") и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053973-vopiyuschiy-bespredel-i-bezzakonie-yuristy-o-prizyve-kadyrova-nakazyvat-rodstvennikov-prestupnikov/

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