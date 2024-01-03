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Стали известны подробности ЧП со сгоревшим самолетом в Японии

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Сгоревший самолет в аэропорту Токио
Сгоревший самолет в аэропорту Токио. Фото: Richard A. Brooks/AFP via Getty Images

Перед столкновением двух самолетов в аэропорту Токио экипаж пассажирского лайнера получил разрешение на посадку и продублировал его, передает NUR.KZ со ссылкой на Kyodo.

Агентство со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия, пишет, что посадка пассажирского лайнера японской Japan Airlines (JAL), который загорелся после столкновения с самолетом береговой охраны в аэропорту Токио, проходила после того, как экипаж продублировал полученное разрешение от авиадиспетчерской службы.

Также отмечается, что в ходе полета и перед посадкой не было зафиксировано каких-либо проблем с самолетом.

По информации агентства, полиция начала проверку самолета японской авиакомпании Japan Airlines.

Кроме того, следователь по авиационным происшествиям из Японского совета по безопасности на транспорте (JTSB) сообщил прессе, что "бортовой и речевой самописцы самолета береговой охраны были найдены".

Напомним, вчера, 2 января, самолет японской авиакомпании загорелся во время посадки в токийском аэропорту после столкновения с воздушным судном береговой охраны. На борту находились почти 400 человек – всех их эвакуировали.

Позже стало известно, что пять из шести членов экипажа самолета береговой охраны, который столкнулся с пассажирским бортом в аэропорту Токио, погибли. Пилот судна выжил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053723-stali-izvestny-podrobnosti-chp-so-sgorevshim-samoletom-v-yaponii/

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