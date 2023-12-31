"Частичный Шенген" для Болгарии и Румынии утвердил ЕС

Открытие Шенгенской зоны для безвизового въезда граждан Болгарии и Румынии через аэропорты и морские порты утвердил ЕС, передает агентство Bloomberg.

Контроль на сухопутных границах сохранится. Однако применять правила Шенгенской зоны для входа в порты и аэропорты в отношении этих стран начнут с марта 2024 года.

Болгария и Румыния, присоединившиеся к блоку в 2007 году, столкнулись с противодействием со стороны некоторых стран-членов из-за высокого уровня коррупции.

Страны выразили надежду, что за этим последует облегчение передвижения через сухопутные границы.

На сайте SchengenVisaInfo сообщается, что шенгенская зона представляет собой группу из 27 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 27 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.Страны-члены шенгенской зоны:

Австрия

Бельгия

Венгрия

Хорватия

Германия

Голландия

Греция

Дания

Исландия

Испания

Италия

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Норвегия

Польша

Португалия

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Хорватия

Чешская Республика

Швейцария

Швеция

Отмечается, что шенгенская зона и Европейский союз являются двумя различными зонами, которые необходимо различать. Четыре страны-члены ЕС не входят в шенгенскую зону, это Ирландия, Кипр, Болгария и Румыния. Хорватия же присоединилась к Шенгенскому соглашению лишь с 1 января этого года.