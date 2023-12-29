Прокурор потребовал 10,5 лет колонии для экс-главы томского штаба Навального Ксении Фадеевой

Ксению Фадееву обвиняют в "организации экстремистского сообщества" и "создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан". В пятницу, 29 декабря, как ожидается, ей будет вынесен приговор.

Гособвинитель — прокурор Роман Болдырев — запросил 10,5 лет колонии общего режима для экс-главы штаба Алексея Навального ("Штабы Навального" объявлены в России экстремистской организацией и запрещены — Би-би-си) в Томске Ксении Фадеевой, пишет телеграм-канал группы поддержки активистки.

Ранее группа поддержки Фадеевой сообщала, что судья Советского районного суда Томска Дмитрий Худяков настаивал на проведении заседания с утра до поздней ночи. Заседания, как отмечали в телеграм-канале, длились по 12 часов в день. "Ксения с раннего утра под конвоем, она лишена возможности есть и отдыхать. Она не может защищать себя в суде", — говорилось в сообщении группы поддержки.

В среду вечером, 27 декабря, по словам свидетелей защиты, в суд пришлось вызывать скорую помощь, так как Ксении и ее защитнику стало плохо во время суда.

В ноябре Фадееву перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Изначально мерой пресечения для активистки был запрет определенных действий. Однако в октябре ее поместили сначала под домашний арест, а затем — в СИЗО.

Заключить Фадееву под стражу потребовал прокурор. Из-за какого нарушения со стороны активистки была ужесточена мера пресечения, не уточнялось.

Ксения Фадеева проходит по делу о создании экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участии в НКО, посягающей на личность и права граждан. Активистку задержали еще в конце 2021 года. Тогда у нее и у Захара Сарапулова, экс-главы штаба в Иркутске, прошли обыски. Суд тогда в качестве меры пресечения запретил Фадеевой пользоваться интернетом, общаться с кем-либо без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия.

Экс-глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков (внесен в России в реестр «иноагентов») рассказывал, что, как и другим координаторам штабов, он предлагал Фадеевой уехать из России после того, как арестовали бывшую руководительницу штаба политика в Уфе Лилию Чанышеву (которую в итоге приговорили к 7,5 годам колонии), однако Фадеева «наотрез отказалась» от этой идеи.

«В ноябре, сразу после ареста Лилии Чанышевой, мы связались еще раз со всеми бывшими координаторами, которые еще оставались в России, и предложили любую помощь с выездом: финансовую, организационную и т. п. Не только предлагали — уговаривали», — написал тогда Волков в своем телеграм-канале. В то время Фадеева была депутатом городской думы Томска.

Ксения Фадеева выступит с последним словом в суде в пятницу 29 декабря. В этот же день, как ожидается, будет вынесен приговор.