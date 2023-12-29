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"Резня на футбольном поле": как жители мексиканской деревни убили 10 бандитов и избежали судебного преследования

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Мексиканская полиция
Мексиканская полиция. Иллюстративное фото: Rashide Frias/AFP/Getty Images

Жителям мексиканской деревни, убившим 10 членов преступной группировки Familia Michoacana, не будут предъявлены обвинения: следствие решило, что они действовали в порядке самообороны.

Прокуроры заявили, что жители деревни Текскапилья подвергались постоянной угрозе со стороны банды, которая пыталась вымогать деньги у фермеров.

Бандиты вызвали жителей на местное футбольное поле, где открыли по ним огонь. Однако фермеры оказались не робкого десятка и отбились с помощью мачете и дробовиков.

В результате схватки погибли четверо местных жителей и десять членов Familia Michoacana. Еще семь человек получили ранения.

В течение нескольких недель после перестрелки, которую местные жители прозвали "резней на футбольном поле", жители Тескапильи рассказывали властям о том, как Familia Michoacana получила власть в деревне.

Местные бизнесмены уже давно вынуждены платить банде «деньги за защиту» Но затем Familia Michoacana решила получить свою долю и с фермеров: бандиты требовали плату за каждый квадратный метр засеянных ими полей — своего рода криминальная земельная рента.

Однако в этом году урожай выдался плохим. 7 декабря фермеры попытались договориться с бандитами о снижении платы, но безрезультатно.

Именно после этих провалившихся переговоров банда приказала фермерам собраться на футбольном поле, чтобы на следующий день в полдень устроить разборку.

Посовещавшись, фермеры решили противостоять бандитам и отказаться платить.

Прокуроры штата Мехико, где находится Текскапилья, установили, что банда открыла огонь первой, а фермеры защищались «орудиями своего ремесла», в том числе серпами, мачете и дробовиками.

Как сообщается, среди убитых оказался и лидер Familia Michoacana в штате Мехико по кличке "Эль Паясо", что в переводе с испанского означает "клоун".

В этот раз фермеры одержали победу, но вряд ли это можно считать окончательным поражением банды.

Местные жители ожидают ответных действий бандитов, которые, возможно, уже начались: в течение нескольких дней после "резни на футбольном поле" пропали 14 жителей деревни, в том числе четверо детей, о судьбе которых пока ничего не известно.

Одного из них похитили прямо из больницы, где он лечил рану, полученную во время боя с Familia Michoacana.

Остальных, включая четырех пропавших детей, захватили, когда они путешествовали на машине по этому району несколько дней спустя.

Предполагается, что за похищением стоит Familia Michoacana.

Для защиты жителей деревни в нее и окрестные районы были направлены сотни военнослужащих Национальной гвардии.

Губернатор штата Мехико Дельфина Гомес пообещала жителям, что власти не оставят их: "Я заявляю вам, вы не одни, мы с вами".

Представители служб безопасности говорят, что хотят предотвратить появление отрядов народных мстителей, как это уже случалось в других сельских регионах Мексики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053199-reznya-na-futbolnom-pole-kak-zhiteli-meksikanskoy-derevni-ubili-10-banditov-i-izbezhali-sudebnogo-presledovaniya/

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