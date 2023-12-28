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Пражский стрелок Давид Козак в предсмертной записке признался в убийстве еще двух человек

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День траура по погибшим при стрельбе в Пражском университете
День траура по погибшим при стрельбе в Пражском университете. Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Давид Козак, который неделю назад застрелил в Карловом университете в Праге 14 человек, в предсмертной записке признался, что перед этим убил мужчину и его двухмесячную дочь. Об этом в среду объявила полиция Чехии.

24-летний Давид Козак уже был главным подозреваемым в двойном убийстве 15 декабря: после бойни в университете 21 декабря чешская пресса сообщала, что полиция провела баллистическую экспертизу и установила, что в обоих случаях стреляли из одного и того же оружия.

Козак убил еще и собственного отца, то есть, в сумме он застрелил 17 человек.

Сам стрелок покончил с собой, когда его заблокировали в университете полицейские.

То, что он совершил в Карловом университете 21 декабря, стало самым массовым убийством в мирное время в истории Чехии.

15 декабря Козак застрелил в лесу Клановице на окраине Праги 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочку.

После расстрела в университете полицейские сказали, что в следствии по делу об убийстве 15 декабря у них было около четырех тысяч потенциальных подозреваемых, и Козак был в списке, но, к сожалению, добраться до него и допросить они не успели.

Относительно мотивов Козака полиция пока ничего официально не говорит.

В прошлую субботу в Чехии был объявлен день траура по жертвам расстрела в Карловом университете. Кроме того, министр внутренних дел Вит Ракушан призвал мэров всех городов и деревень отменить новогодние фейерверки, а сограждан - отметить Новый год без шумных празднеств, из уважения к памяти погибших и чувствам их родных.

Массовые убийства, совершенные в Европе в XXI веке стрелками-одиночками:

  • Норвегия, июль 2011. Андерс Брейвик убил 77 человек: 69 он застрелил в летнем молодежном лагере на острове Утейа, восемь погибли от взрыва заложенной им в автомобиль бомбы в Осло.
  • Германия, апрель 2002. 19-летний Роберт Штайнхойзер убил 16 человек - 13 учителей, двух учеников и полицейского - в гимназии в Эрфурте, откуда его исключили за несколько месяцев до этого.
  • Германия, март 2009. 17-летний Тим Кречнер застрелил 15 человек: девять учеников и троих учителей в своей бывшей школе в городе Винненден и трех прохожих в соседнем городе Вендлингег.
  • Швейцария, сентябрь 2001. Фридрих Лайбахер, войдя в форме полицейского в здание регионального парламента в городе Цуг, застрелил 14 человек и ранил еще 10.
  • Сербия, апрель 2013. Любиша Богданович застрелил 13 человек, включая двухлетнего мальчика, и ранил свою жену в деревне под Белградом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053150-prazhskiy-strelok-david-kozak-v-predsmertnoy-zapiske-priznalsya-v-ubiystve-esche-dvuh-chelovek/

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