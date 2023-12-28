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Умер "отец евро" Жак Делор

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Жак Делор
Жак Делор. Фото: Jean-Michel TURPIN/Gamma-Rapho via Getty Images

Бывший президент Еврокомиссии Жак Делор, которого называли "отцом евро", умер в возрасте 98 лет - о кончине политика сообщила его дочь, пишет Euronews.

По словам Мартины Обри, Делор умер в своем парижском доме во сне.

По информации издания, Жак Делор был председателем Европейской комиссии с 1985 по 1995 годы. Разработанный под его руководством План Делора позволил приступить к введению единой европейской валюты - евро.

Соболезнования в связи со смертью Делора выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Его приверженность, его идеалы и его праведность всегда будут вдохновлять нас. Я преклоняюсь перед его работой и разделяю боль его близких", - написал политик в своем микроблоге в соцсети X.

По информации Британской энциклопедии, Жак Делор родился в Париже в 1925 году. Сын курьера в Банке Франции, Делор сам поступил на работу в банк в 1945 году, а затем получил степень по экономике в Сорбонне.

В 1962 году он покинул Банк Франции, где быстро поднялся до руководящей должности, и возглавил отдел социальных вопросов в Государственной комиссии по генеральному планированию.

С 1969 по 1972 год он был главным советником по социальным вопросам в программе "нового общества" премьер-министра Жака Шабан-Дельмаса.

Мощный толчок карьера Делора получила после того, как он стал членом Социалистической партии.

В 1976 году стал национальным делегатом партии по международным экономическим отношениям. В 1979 году он был избран в Европейский парламент, где занимал пост председателя экономического и валютного комитета. В 1981 году президент Франсуа Миттеран назначил Делора министром экономики и финансов.

Делор покинул правительство и в 1985 году стал президентом Европейской комиссии.

Когда срок его полномочий истек в 1995 году, он считался одним из главных претендентов на пост президента Франции в том же году, но отказался от участия в выборах - в той гонке победил Жак Ширак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053003-umer-otets-evro-zhak-delor/

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