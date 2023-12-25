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Протестующие в Белграде выбили окна в здании городской мэрии, Вучич выступил с экстренным обращением

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Протестующий у здания городского собрания Белграда
Протестующий у здания городского собрания Белграда. Фото: Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images

В столице Сербии с 19 декабря продолжаются массовые беспорядки - протестующие требуют отменить результаты прошедших на прошлой неделе парламентских выборов.

Как пишет РИА Новости, этой ночью в Белграде - столице Сербии - представители оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание городского собрания, попытались выломать двери и выбили окна. Затем они хотели прорваться внутрь, но были заблокированы жандармерией. Полицейским пришлось применить против демонстрантов спрей и слезоточивый газ.

Беспорядки в Сербии
Беспорядки в Сербии. Фото: Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images

Президент страны Александар Вучич на фоне беспорядков выступил с экстренным обращением к нации. Он призвал граждан Сербии не волноваться.

По словам главы государства, в митингах участвуют 2490 человек, некоторые в регионе уже начали отмечать "успешную революцию".

"Что доказывает, что это — продукт не только отечественного ума или его отсутствия. Это — продукт намного более серьезных геополитических обстоятельств, в которых пытаются разрушить самостоятельность, независимость и суверенитет республики.

Сохраним свободу Сербии, сохраним самостоятельность, независимость и суверенитет нашей страны", — цитирует издание Вучича.

Вместе с тем, как отметил сербский лидер, делается все необходимое, чтобы не пострадали случайные участники протеста.

Беспорядки в Сербии
Беспорядки в Сербии. Фото: Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images

РБК, ссылаясь на слова премьер-министра Аны Брнабич, сообщает, что в ходе беспорядков были арестованы 35 человек, больше 30 полицейских пострадали, один из них получил серьезные ранения.

Вучич назвал произошедшее "попыткой захвата институтов Сербии" и созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

"Государство будет реагировать [в соответствии] с законами и Конституцией нашей страны. Никто не имеет права разрушать наш дом, собственность нашей страны и наших граждан, а тем более имеет право подвергать опасности жизнь наших полицейских", — сказал он.

При этом, как отмечает издание, Вучич отказался считать происходящее революцией и заверил граждан, что "государство в безопасности". По его словам, иностранные спецслужбы сообщили о готовящейся акции сербским органам.

ТАСС пишет, что протестующие при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно здания городского собрания, куда стали бросать камни и пивные банки. Параллельно они уничтожают камеры видеонаблюдения.

Кроме того, участники беспорядков используют файеры и потребовали от полицейских, прикрывающих щитами разбитые окна, покинуть здание.

Участники акции, принесшие с собой флаги Сербии и Евросоюза, выкрикивают антиправительственные лозунги, оскорбления в адрес президента республики Александара Вучича, используют громкоговорители, свистки и дудки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052357-protestuyuschie-v-belgrade-vybili-okna-v-zdanii-gorodskogo-sobraniya-vuchich-vystupil-s-ekstrennym-obrascheniem/

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