Чиновников в Кыргызстане хотят проверять на детекторе лжи при приеме на работу

В Кыргызстане собираются ввести проверку на полиграфе для кандидатов в госслужащие. Это одна из мер по борьбе с коррупцией, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство "Кабар".

Как сообщил директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кыргызстана Кудайберген Базарбаев, при приеме на государственную и муниципальную службу кандидатов планируют проверять на полиграфе.

"Основная цель прохождения полиграфа при зачислении в резерв и назначении на руководящие должности в муниципальных и государственных органах является выявление коррупционных предпосылок кандидата. Полиграф будет использоваться в борьбе с коррупцией среди государственных и муниципальных служащих, и поможет привлекать к управлению патриотов", — заявил он.

По словам чиновника, сейчас в этом направлении разрабатываются соответствующие нормативно-правовые акты.

При этом отметим, что в Казахстане граждане, принимаемые на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу РК (на учебу в организации образования правоохранительных органов), проходят исследования в соответствующем подразделении правоохранительного органа, органа гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы по направлению кадрового подразделения.

Для этого разработаны специальные правила, согласно которым, полиграф – это техническое устройство, предназначенное для регистрации в процессе опроса человека динамики физиологических реакций (дыхание, сердечно-сосудистая активность, кожно-гальваническая реакция, двигательная активность, мимика лица и другое) в ответ на предъявляемые вербальные и визуальные стимулы, отображаемые в аналоговом и (или) цифровом виде.

Исследование проводит полиграфолог с использованием полиграфа и включает в себя ряд последовательных этапов:

предтестовую беседу с обследуемым лицом;

тестирование обследуемого лица;

вынесение заключения.

А летом этого года корреспондент NUR.KZ лично проходил подобное исследование, чтобы узнать, как проходит сам опрос и можно ли все-таки обмануть полиграф.