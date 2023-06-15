Можно ли обмануть детектор лжи: как проходят проверки на полиграфе в полиции Алматы (фото, видео)

Полиграф. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полиграф используют не только для допроса подозреваемых в уголовных делах, но и проверки будущих полицейских. Корреспондент NUR.KZ узнал на себе, можно ли обмануть полиграф и как происходит опрос.

Полиграф больше похож на медицинский прибор: множество датчиков, часть из которых крепится на теле человека, часть – на пальцах правой руки. На левую руку надевается манжета словно от тонометра, а сам опрашиваемый усаживается в не совсем обычное кресло – в нем тоже установлены датчики. Их цель – уловить реакцию и эмоции человека, чтобы определить – врет он или нет.

Кресло полиграфа. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 2014 года в Казахстане полиграф используют не только в отношении потенциальных преступников, но и будущих полицейских – при приеме на работу или поступлении на учебу в Академию МВД, а также в случае служебного расследования или при переводе на другую службу или повышении в должности.

До 2021 года исследование на полиграфе проходили аттестованные сотрудники каждые три года, но потом эту норму отменили, рассказывает старший инспектор-полиграфолог ДП Алматы, подполковник полиции Римма Сеилова. В основном, полиграф используют для получения дополнительной информации или проверки предоставленных сведений.

Датчики полиграфа. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается подозреваемых в преступлениях, то в этом случае прохождение детектора лжи назначается, если его вину сложно доказать, а в деле есть серьезные сомнения – к примеру, есть потерпевшие уверяют следствие в своей правоте, а предполагаемый злоумышленник готов предоставить алиби.

Впрочем, для подозреваемых это - добровольная процедура, так как подследственный может отказаться от участия в исследовании. Причем произойти это может после большой подготовки к прохождению полиграфа – ведь для того, чтобы провести исследование правильно, полиграфологу – он же психолог - нужно изучить уголовное дело и подготовить вопросы.

Римма Сеилова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как правило, говорит Сеилова, те подозреваемые, кто действительно причастен к совершенному, отказываются от прохождения детектора лжи. Но даже если приходят на опрос, то всем своим видом показывают и недоверие к психологу, и весь свой протест. В том числе, и физически.

«Преступники, в основном, приходят «закрытые», не разговаривают. Не хотят садиться, не отвечают на вопросы. Могут быть противодействия – например, человек начинает кашлять, отвечая на тот или иной вопрос, двигает пальцем или ногой, делает вид, что не расслышал.

Это мы сразу можем заметить. Кроме того, мы еще используем видеокамеры, смотрим на мимику и жесты исследуемого. Но есть и те, кто хочет доказать свою невиновность», - говорит инспектор.

График полиграфа. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По ее словам, полиграф предоставляет достоверные данные, так как задействуется память человека и считывается реакция на ту информацию, которая уже отложилась в голове человека. Римма Сеилова уверяет – обмануть детектор невозможно, но ошибиться может и полиграфолог, и сам тестируемый.

К примеру, если человеку задают вопрос о том, принимает ли он наркотики, то реакцию может дать даже его страх того, что кто-то из его близких, например, ребенок, может увлечься этой пагубной привычкой. Потому перед началом тестирования будущих сотрудников полиграфолог предупреждает о том, что вопросы касаются только самого человека и не имеют отношения ни к его окружению, ни к обществу, ни происходящей ситуации.

Полиграф. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Корреспондент NUR.KZ тоже попробовал пройти исследование на детекторе лжи. Перед его прохождением сотрудница полиции проводит инструктаж, затем обсуждаются вопросы. Именно на этом этапе следует рассказать психологу о так называемых триггерных моментах.

Вопросы начинаются с простого – «Сейчас лето?». На каждый из них можно отвечать лишь односложно – да или нет. Затем следуют довольно провокационные, типа: «Были ли у вас длительные запои?», «Бывали ли у вас случаи злоупотребления алкоголем?».

Будущих полицейских так же спрашивают о том, принимали ли они гражданство какой-либо страны в течение последних лет или поддерживают ли контакты с преступными или террористическими организациями, а также занимаются ли они коммерческой деятельностью.

Датчики полиграфа. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В моем случае был и еще один вопрос – «Работаете ли вы в сфере журналистики?». Разумеется, на него нужно было ответить «нет», чтобы проверить – удалось ли обмануть детектор. О том, получилось ли это у меня, вы сможете узнать из видео ниже.

В конце задается контрольный вопрос – «Пытались ли вы солгать, отвечая на вопросы тестирования».

К слову, вопросы могут повторяться по несколько раз – как минимум по три круга, а то и по шесть, если есть какие-то сомнения. Но само исследование длится не более двух часов.

График полиграфа. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Есть и противопоказания для прохождения полиграфа – к нему не допустят, если у человека есть психические заболевания. Также нежелательно его проходить и беременным. А если человек изначально находится во взвинченном состоянии – попросят прийти в другой раз. Конечно, это касается кандидатов в полицейские.

Кстати, для того, чтобы снизить градус напряжения у испытуемых, особенно, если исследование идет среди потенциальных кадетов, полиграфолог может присутствовать не в полицейской форме, а в обычной гражданской одежде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024439-mozhno-li-obmanut-detektor-lzhi-kak-prohodyat-proverki-na-poligrafe-v-politsii-almaty-foto-video/