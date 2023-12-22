Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Самый длинный срок для невиновного: суд оправдал американца, отсидевшего 48 лет за убийство

Опубликовано:

Молоток на судейском столе
Молоток судьи. Иллюстративное фото: Getty Images / Ilya Burdun

Судья в штате Оклахома оправдала заключенного Глинна Симмонса, который провел 48 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал. При этом изначально он был приговорен к смертной казни. Это самый длительный из известных сроков, проведенных в тюрьме в США в результате неправомерного приговора.

70-летний Глинн Симмонс был освобожден в июле после того, как окружной суд постановил, что важные доказательства по его делу не были (в свое время) переданы его адвокатам.

В понедельник окружной прокурор заявил, что доказательств для нового судебного разбирательства недостаточно. А во вторник судья Эми Палумбо объявила Симмонса невиновным.

«Рассмотрев четкие и убедительные доказательства, суд пришел к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден и приговорен к тюремному заключению… не было совершено Симмонсом», — заявила в своем постановлении окружной судья округа Оклахома Эми Палумбо.

«Это урок стойкости и упорства, — заявил Глинн Симмонс журналистам агентства Associated Press после принятия решения. — Не позволяйте никому говорить вам, что такого не может быть, потому что, на самом деле, может».

Глинн Симмонс провел в заключении 48 лет, один месяц и 18 дней за убийство Кэролайн Сью Роджерс в 1974 году во время ограбления винного магазина в пригороде Оклахома-Сити.

В 1975 году, когда Симмонсу было 22 года, он и обвиняемый по тому же делу Дон Робертс были признаны виновными и приговорены к смертной казни.

Позже наказание было смягчено до пожизненного заключения в результате постановления Верховного суда США о смертной казни.

Симмонс всегда настаивал на своей невиновности, утверждая, что во время убийства он находился в своем родном штате Луизиана.

Когда во вторник суд заявил о его невиновности, Симмонс улыбнулся. Чуть позже он тихим голосом сказал репортерам, что ждал этого момента «очень-очень долго».

«Что сделано, то сделано, но хотя бы должна быть ответственность», — сказал он.

В июле окружной суд отменил приговор, установив, что прокуратура не передала адвокатам все материалы, в том числе и о том, что свидетель опознал других подозреваемых.

Симмонс и Робертс были осуждены частично на основании показаний девушки, которой выстрелили в затылок. Подросток указала на нескольких других мужчин во время сессии опознаний в полиции, а затем дала показания, противоречащие некоторым из изначальных, сообщает Национальный реестр оправданий.

Робертс был освобожден условно-досрочно в 2008 году.

Неправомерно осужденные люди, отбывающие срок в Оклахоме, имеют право на компенсацию в размере до 175 тыс. долларов.

Как отмечается на сайте его кампании по сбору средств GoFundMe, Симмонс сейчас борется с раком печени. В ходе кампании уже собраны тысячи долларов на оплату его повседневных расходов и химиотерапии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052020-samyy-dlinnyy-srok-dlya-nevinovnogo-sud-opravdal-amerikantsa-otsidevshego-48-let-za-ubiystvo/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Рассмотрение исков Навального приостановлено. Судьи не знают, где он Убитые по ошибке израильские заложники писали остатками еды просьбы о помощи Венесуэла и Гайана договорились не начинать войну
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.