Самый длинный срок для невиновного: суд оправдал американца, отсидевшего 48 лет за убийство

Судья в штате Оклахома оправдала заключенного Глинна Симмонса, который провел 48 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал. При этом изначально он был приговорен к смертной казни. Это самый длительный из известных сроков, проведенных в тюрьме в США в результате неправомерного приговора.

70-летний Глинн Симмонс был освобожден в июле после того, как окружной суд постановил, что важные доказательства по его делу не были (в свое время) переданы его адвокатам.

В понедельник окружной прокурор заявил, что доказательств для нового судебного разбирательства недостаточно. А во вторник судья Эми Палумбо объявила Симмонса невиновным.

«Рассмотрев четкие и убедительные доказательства, суд пришел к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден и приговорен к тюремному заключению… не было совершено Симмонсом», — заявила в своем постановлении окружной судья округа Оклахома Эми Палумбо.

«Это урок стойкости и упорства, — заявил Глинн Симмонс журналистам агентства Associated Press после принятия решения. — Не позволяйте никому говорить вам, что такого не может быть, потому что, на самом деле, может».

Глинн Симмонс провел в заключении 48 лет, один месяц и 18 дней за убийство Кэролайн Сью Роджерс в 1974 году во время ограбления винного магазина в пригороде Оклахома-Сити.

В 1975 году, когда Симмонсу было 22 года, он и обвиняемый по тому же делу Дон Робертс были признаны виновными и приговорены к смертной казни.

Позже наказание было смягчено до пожизненного заключения в результате постановления Верховного суда США о смертной казни.

Симмонс всегда настаивал на своей невиновности, утверждая, что во время убийства он находился в своем родном штате Луизиана.

Когда во вторник суд заявил о его невиновности, Симмонс улыбнулся. Чуть позже он тихим голосом сказал репортерам, что ждал этого момента «очень-очень долго».

«Что сделано, то сделано, но хотя бы должна быть ответственность», — сказал он.

В июле окружной суд отменил приговор, установив, что прокуратура не передала адвокатам все материалы, в том числе и о том, что свидетель опознал других подозреваемых.

Симмонс и Робертс были осуждены частично на основании показаний девушки, которой выстрелили в затылок. Подросток указала на нескольких других мужчин во время сессии опознаний в полиции, а затем дала показания, противоречащие некоторым из изначальных, сообщает Национальный реестр оправданий.

Робертс был освобожден условно-досрочно в 2008 году.

Неправомерно осужденные люди, отбывающие срок в Оклахоме, имеют право на компенсацию в размере до 175 тыс. долларов.

Как отмечается на сайте его кампании по сбору средств GoFundMe, Симмонс сейчас борется с раком печени. В ходе кампании уже собраны тысячи долларов на оплату его повседневных расходов и химиотерапии.