Израиль дает понять о готовности к новой сделке с ХАМАС по освобождению заложников

Власти Израиля, испытывающие все более сильное давление как извне, так и внутри страны, сигнализируют о возможности заключения в скором времени новой договоренности о приостановке боевых действий против исламистов в секторе Газа, что позволило бы освободить больше заложников, удерживаемых боевиками, и увеличить поставки гуманитарной помощи.

Во вторник президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна готова к новой паузе в боевых действиях, чтобы освободить больше заложников. Обращаясь к группе послов из 80 стран, Герцог подчеркнул, что Израиль не ведет войну с палестинским народом, а "борется со своим врагом - террористической организацией ХАМАС".

"Я могу повторить, что Израиль готов к очередной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи для того, чтобы освободить заложников. И ответственность за это полностью лежит на (главаре группировки в Газе Яхье) Синваре и руководстве ХАМАС", – сказал глава государства.

В тот же день все три ведущие израильские телесети рассказали о подходе Израиля к недавно возобновившимся переговорам с ХАМАС о новой сделке по освобождению заложников – судя по всему, это было скоординированной утечкой информации от правительственных чиновников.

В ходе семидневного перерыва в боевых действиях в прошлом месяце, достигнутого при посредничестве Катара и Египта, домой вернулись более 100 заложников из примерно 240, захваченных палестинскими боевиками во время нападения на Израиль 7 октября. В обмен на это из израильских тюрем вышли на свободу сотни палестинцев.

С тех пор израильские лидеры отвергали призывы к новому прекращению огня, полагая, что оно будет выгодно только ХАМАС.

Сообщения о возможности заключения новой договоренности о прекращении огня и освобождении заложников появились на фоне тяжело продвигающихся переговоров в Совете Безопасности ООН о тексте резолюции по войне в Газе: голосование по ней переносилось уже дважды с начала этой недели.

В среду лидер ХАМАС, как стало известно, отправится в Каир для переговоров с представителями руководства Египта о шагах в направлении новой договоренности о прекращении огня.

В чем состоит подход Израиля?

Согласно информации, переданной израильскими телесетями, в правительстве стремятся к тому, чтобы в рамках новой сделки были отпущены женщины и пожилые люди. Израиль также хочет, чтобы в список освобождаемых были включены заложники, испытывающие проблемы со здоровьем – как физическим, так и психическим, независимо от возраста. Общее число освобожденных, по его мнению, может составить от 30 до 40 человек из 128, все еще находящихся в руках боевиков.

Израиль готов вести переговоры о продолжительности режима прекращения огня, а также о количестве и категориях палестинских заключенных, которых он освободит в обмен на заложников, говорится в сообщениях израильских СМИ. Израиль также готов расширить гуманитарные зоны и увеличить объем помощи, которую он пропустит в Газу.

Проект договоренности также предусматривает уступки в военной области, сообщил израильский 12 канал, оговорившись, что военная цензура запретила ему уточнять подробности.

"Израиль готов пойти на многое, чтобы вернуть заложников. Сделка, если она состоится, будет трудной и потребует больших затрат. До этого еще далеко, и нет уверенности, что она будет успешной. В любом случае, сейчас мяч находится на стороне посредников", – цитирует 12 канал высокопоставленного израильского чиновника.

Как отмечает Times of Israel, в то время как израильские чиновники продолжают сливать подробности переговоров о заложниках в СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно призывал общественность полагаться только на официальные заявления правительства по этому вопросу, а не на утечки.

Перед заключением предыдущей сделки в конце ноября в израильских и международных СМИ в течение нескольких недель циркулировали сообщения о том, что договоренность практически достигнута и приводились различные детали о ее формате, что в итоге оказалось неверным.

Какова позиция ХАМАС?

Видеообращение двух заложников из Израиля. Фото: SCREEN CAPTURE / X

По информации источников, близких к руководству ХАМАС, лидер группировки Исмаил Хания, постоянно проживающий в Катаре, в среду посетит Египет для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене заключенными с Израилем.

Согласно информации источника агентства AFP, Хания возглавит "высокопоставленную делегацию" ХАМАС в Каире, где он намерен провести переговоры с главой египетской разведки Аббасом Камелем и другими лицами. Обсуждения будут касаться "прекращения агрессии и войны, чтобы подготовить соглашение об освобождении заключенных и прекращении осады сектора Газа".

По словам источника, переговоры в Египте будут посвящены "доставке гуманитарной помощи, выводу израильской армии из сектора Газа и возвращению перемещенных лиц в свои города и деревни на севере". Это станет вторым визитом Хании в Египет с начала войны 7 октября – первая поездка состоялась в начале ноября.

На официальном уровне ХАМАС заявляет, что "категорически отвергает проведение переговоров об обмене пленными в любой форме", пока Израиль продолжает военные действия в Газе.

"Однако мы открыты для любых инициатив, которые способствуют прекращению агрессии против нашего народа и открытию контрольно-пропускных пунктов для доставки помощи и облегчения положения палестинцев", – говорится в заявлении группировки.

В качестве еще одного условия сделки группировка назвала полный вывод Израилем своих войск из сектора Газа.

Оба условия категорически неприемлемы для Израиля.

Во вторник союзная ХАМАС группировка "Палестинский исламский джихад" распространила видеообращение двух заложников, удерживаемых в Газе, в котором они призывают израильское правительство начать переговоры об их освобождении.

79-летний Гади Мозес и 47-летний Элад Кацир были похищены из кибуца Нир-Оз 7 октября. В двух роликах они появляются по отдельности, оба говорят, что из-за боевых действий Израиля их жизнь находится в опасности.

Израильские власти расценивают публикацию палестинскими группировками подобных видеообращений заложников, по-видимому снятых под принуждением, как попытку оказать психологическое давление на правительство и общественность, а также элемент шантажа.

Что еще известно о переговорах?

Как сообщает агентство Reuters, в Варшаве состоялась встреча премьер-министра Катара с главами американских и израильских спецслужб.

Неназванный источник агентства сообщил, что встреча шейха Мухаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани с главами ЦРУ и "Моссада" прошла позитивно, но новой сделки по заложникам в ближайшее время не предвидится.

Предметом переговоров было возможное новое соглашение по освобождению израильтян и иностранных граждан, удерживаемых в заложниках в Газе, в обмен на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также "гуманитарную паузу" в боевых действиях.

"Беседа прошла в позитивном ключе, переговорщики изучили и обсудили различные предложения в попытке продвинуться в переговорах, – приводит агентство слова источника, знакомого с ходом переговоров. – Однако в ближайшее время соглашения не ожидается".

Официальных комментариев по итогам встречи сделано не было.

Израиль продолжает наземную операцию в Газе. Фото: Ahikam Seri/Getty Images

Что происходит в Совбезе ООН?

Из-за распрей вокруг нового проекта резолюции по войне Израиля и ХАМАС голосование в Совете Безопасности ООН в последний момент было в очередной раз отложено. Как сообщается, разногласия возникли по поводу формулировок в черновике резолюции, которые позволили бы избежать повторного вето со стороны США.

Изначально Совет назначил голосование на понедельник, но оно было отложено на сутки, чтобы попытаться убедить главного союзника Израиля поддержать резолюцию или хотя бы воздержаться.

Прошлая попытка Совбеза принять резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, провалилась после того, как США, обладающие правом вето, заблокировали ее.

Генеральная Ассамблея, ООН состоящая из 193 членов, подавляющим большинством голосов (153-10 при 23 воздержавшихся) одобрила аналогичную резолюцию 12 декабря.

Теперь голосование в Совбезе назначено на среду, около 16:00 по Гринвичу (19:00 по Москве).

Резолюции Совета Безопасности важны, поскольку они обладают юридической силой. Однако на практике многие стороны предпочитают игнорировать призывы Совбеза о принятии тех или иных мер. Резолюции Генеральной Ассамблеи, в свою очередь, не носят обязательного характера, хотя и являются важным барометром мирового мнения.

США заявляют, что конструктивно взаимодействуют с другими членами Совбеза для решения остающихся вопросов.

По словам дипломатов, главные камни преткновения – как сформулировать призывы к прекращению боевых действий и предложение о создании механизма ООН для инспекции помощи, поступающей в Газу.

США, наряду с Израилем, выступают против прекращения огня, поскольку, по их мнению, это выгодно ХАМАС.

По словам одного из дипломатов в Совете Безопасности, Израиль оказывает давление на США, чтобы они наложили вето и на эту резолюцию, опасаясь, что механизм ООН по мониторингу помощи помешает им контролировать поставки в Газу.

Нынешний проект уже был смягчен и теперь призывает к "приостановке", а не к "устойчивому прекращению" боевых действий, но он все еще включает фразу, призывающую к "срочным шагам" в направлении устойчивого прекращения огня.