Рейтинг лучших и худших аэропортов мира опубликовали эксперты в Германии

Опубликован ежегодный рейтинг лучших и худших аэропортов мира AirHelp. Согласно опросам потребителей, лучший аэропорт мира расположен в Омане, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Немецкая компания AirHelp занимается защитой прав авиапассажиров и помогает клиентам авиакомпаний добиваться компенсаций в случае отмены и переноса рейсов, потери багажа и в других нестандартных ситуациях.

Каждый год компания публикует свой независимый анализ более 4000 аэропортов мира. Среди факторов, которые учитываются во время формирования рейтинга: своевременность процессов, происходящих в аэропорту, навигационные удобства, разнообразие питания и торговых точек.

Рейтинг 2023 года отражает данные, собранные с 1 января по 30 сентября, а также ответы более чем 15 800 пассажиров. Результаты показывают, что лучшим аэропортом в мире является международный аэропорт в Маскате, Оман.

На втором и третьем месте соответственно находятся международный аэропорт Ресифи-Гуарарапис в Бразилии и международный аэропорт Кейптауна в Южной Африке.

Япония и Бразилия являются лидерами рейтинга в этом году. В десятке лучших аэропортов мира можно найти три бразильские и три японские воздушные гавани. Из американских хабов лишь три попали в список 50 лучших в мире: Миннеаполис-Сент. Пол Интернэшнл, Сиэтл-Такома Интернэшнл и Детройтский аэропорт Уэйн Каунти.

Десятку худших аэропортов мира возглавляет Международный аэропорт Банджармасин Сьямсудин Нур, Индонезия. На втором месте расположен Международный аэропорт Мальты, на третьем месте оказался лондонский аэропорт Гатвик.