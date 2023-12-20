Рейтинг лучших и худших аэропортов мира опубликовали эксперты в Германии
Опубликовано:
Опубликован ежегодный рейтинг лучших и худших аэропортов мира AirHelp. Согласно опросам потребителей, лучший аэропорт мира расположен в Омане, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Немецкая компания AirHelp занимается защитой прав авиапассажиров и помогает клиентам авиакомпаний добиваться компенсаций в случае отмены и переноса рейсов, потери багажа и в других нестандартных ситуациях.
Каждый год компания публикует свой независимый анализ более 4000 аэропортов мира. Среди факторов, которые учитываются во время формирования рейтинга: своевременность процессов, происходящих в аэропорту, навигационные удобства, разнообразие питания и торговых точек.
Рейтинг 2023 года отражает данные, собранные с 1 января по 30 сентября, а также ответы более чем 15 800 пассажиров. Результаты показывают, что лучшим аэропортом в мире является международный аэропорт в Маскате, Оман.
На втором и третьем месте соответственно находятся международный аэропорт Ресифи-Гуарарапис в Бразилии и международный аэропорт Кейптауна в Южной Африке.
Япония и Бразилия являются лидерами рейтинга в этом году. В десятке лучших аэропортов мира можно найти три бразильские и три японские воздушные гавани. Из американских хабов лишь три попали в список 50 лучших в мире: Миннеаполис-Сент. Пол Интернэшнл, Сиэтл-Такома Интернэшнл и Детройтский аэропорт Уэйн Каунти.
Десятку худших аэропортов мира возглавляет Международный аэропорт Банджармасин Сьямсудин Нур, Индонезия. На втором месте расположен Международный аэропорт Мальты, на третьем месте оказался лондонский аэропорт Гатвик.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051648-reyting-luchshih-i-hudshih-aeroportov-mira-opublikovali-eksperty-v-germanii/