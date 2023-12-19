Голод и насилие в Судане: сотни тысяч человек бегут от войны, охватывающей все новые районы страны

По данным ООН, в последние несколько дней по меньшей мере четверть миллиона человек в Судане покинули свои дома после того, как зона боевых действий распространилась на новые регионы. Комитет ООН по делам миграции назвал происходящее гуманитарной катастрофой.

Для многих суданцев это уже не первое вынужденное перемещение на новое место.

После недолгого затишья в апреле этого года в Судане вновь обострилась вооруженная борьба за власть между правительственной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) – вооруженной оппозиционной группировкой.

Сейчас бои продвинулись к городу Вад-Медани к югу от Хартума, где проживет большое число беженцев, приехавших из других регионов во время предыдущих обострений.

По данным ЮНИСЕФ (агентства ООН по делам детей), с апреля своих домов лишились более трех с половиной миллионов детей. Это самое большое число детей-беженцев в мире, если говорить о переселенцах в границах одной страны.

Армия Судана обвиняет Объединенные Арабские Эмираты в поддержке повстанцев СБР. По словам военных, повстанцы совершают ужасные преступления в отношении населения на подконтрольных им территориях.

ОАЭ обвинения в свой адрес отрицает.

Что происходит в Вад-Медани

Корреспонденты ряда изданий, освещающие африканский регион, делают вывод на основании появляющихся видео и свидетельств очевидцев, что повстанцы Сил быстрого реагирования взяли под контроль большие участки города, в том числе военную базу суданской армии и центральный рынок.

До недавнего времени Вад-Медани был убежищем для многих беженцев из Хартума и Дарфура, а также относительно безопасным местом для работы международных миссий и организаций.

Регулярная армия удерживает ряд районов, и бои за город могут стать настолько же масштабными, какими не так давно были бои за Хартум, говорят аналитики.

Благотворительные организации предупреждают, что населению города дальше бежать фактически некуда, а гуманитарная катастрофа в городе – вопрос считанных дней.

Путь голода и насилия

Представитель ЮНИСЕФ в Судане Мандип О'Брайен говорит, что путь, в который пустились сотни тысяч человек, спасаясь из Вад-Медани, может быть не менее опасным, чем ситуация в городе.

Большие территории Судана заминированы. Засухи прошедшего лета и рост мировых цен на зерно, вызванный войной в Украине, усугубили и без того плохую продовольственную ситуацию в стране. Найти еду в провинции труднее, чем в больших городах.

"Я слышала леденящие кровь истории от детей и женщин об их мучительных путешествиях из Дарфура и Хартума в Вад-Медани. Это было лишь на прошлой неделе. Сейчас эти самые дети и женщины вынуждены бежать во второй раз, а некоторые, вероятно, и в третий", – говорит О'Брайен.

По ее словам, они неделями идут пешком, подвергаясь по пути насилию и испытывая голод.

Мандип О'Брайен опасается, что ситуация в Судане постепенно начинает восприниматься как перманентный кризис, безусловно требующий внимания, но не так срочно, как другие конфликты в мире.

"История повторяется, и мы, как мировое сообщество, должны сделать все возможное, чтобы остановить эту войну немедленно. Детям Судана нужен мир. Судан – очень молодая страна, 50% населения – дети. Не они спровоцировали эту войны и не в их силах ее закончить", – заявила представитель ЮНИСЕФ.