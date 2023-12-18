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Убитые по ошибке израильские заложники писали остатками еды просьбы о помощи

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Алон Шамриз, Йотам Хаим и Самер Талалка
Алон Шамриз, Йотам Хаим и Самер Талалка. Фото: Hostage and Missing Families Forum/jgive.com

Трое израильских заложников, по ошибке убитых солдатами ЦАХАЛ в секторе Газа в минувшую пятницу, использовали остатки еды, чтобы написать просьбы о помощи.

Заложники — 28-летний Йотам Хаим, 22-летний Самер Талалка и 26-летний Алон Шамриз — были убиты в районе Шеджайя в Газе, где израильские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков ХАМАС.

Израильские военные признали, что убийство мужчин, державших в руках белый флаг, было нарушением «правил ведения боевых действий».

По словам израильского военного чиновника, говорившего с Би-би-си на условиях анонимности, мужчины вышли из здания без рубашек, один из них нес палку с белой тканью.

Один из солдат, по словам чиновника, почувствовал опасность и открыл огонь, предположив, что эти люди — террористы.

Двое были немедленно убиты, а третий, раненый, вернулся в здание.

Раздался крик о помощи на иврите, и командир батальона приказал солдатам прекратить огонь. Раненый заложник позже снова вышел из здания и был застрелен, сказал чиновник.

Неясно, были ли заложники брошены своими похитителями или смогли сбежать.

По словам представителей Армии обороны Израиля, которая ведет расследование случившегося, мужчины проживали в здании, рядом с которым их застрелили, «в течение некоторого времени».

В воскресенье ЦАХАЛ сообщил, что в ходе обыска здания израильские военные нашли белую ткань, на которой остатками еды было написано «SOS» и «Помогите, 3 заложника».

Семьи заложников, захваченных боевиками во время нападения на Израиль 7 октября и остающихся в плену в секторе Газа, призывают израильское правительство заключить новое перемирие с ХАМАС, чтобы освободить хотя бы часть пленников. Первоначальная сделка привела к освобождению более 100 заложников в обмен на палестинцев, отбывавших наказание в израильских тюрьмах.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает, что «военное давление необходимо как для возвращения заложников, так и для победы».

На фоне растущего числа жертв среди палестинского гражданского населения израильские власти подвергаются все большему международному давлению, в том числе со стороны своего главного союзника — США.

В воскресенье министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе своего визита в Израиль призвала к «новому немедленному и долгосрочному прекращению огня».

Ее израильский коллега Эли Коэн заявил, что прекращение огня было бы ошибкой и «подарком ХАМАС».

Великобритания и Германия также призвали к «устойчивому прекращению огня», но при этом не говорили о том, что оно должно быть немедленным.

Огромные территории сектора Газа разрушены израильскими бомбардировками, и ООН предупреждает о гуманитарной катастрофе в условиях повсеместной нехватки предметов первой необходимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051320-ubitye-po-oshibke-izrailskie-zalozhniki-pisali-ostatkami-edy-prosby-o-pomoschi/

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