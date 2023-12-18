Проблемы для Финляндии и "суверенитет в обмен на колбасу". Съезд "Единой России" выдвинул Путина в президенты

Съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года. Это необходимая формальность — как во многом и сами выборы, поскольку основные противники Путина находятся в тюрьме или вынужденной эмиграции. Тем временем свою кандидатуру в воскресенье выдвинула еще один политик — самовыдвиженка Екатерина Дунцова — и на ее встречу ее инициативной группы пришла полиция.

Путин идет на выборы уже в пятый раз: прежние президентские сроки Путина были обнулены поправками в Конституцию 2020 года.

16 декабря в парке Зарядье около Кремля прошло собрание инициативной группы по выдвижению Путина. В числе прочих в нее вошли фигуристка, жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Татьяна Навка; переехавший в Россию американский боец ММА Джеффри Монсон; актеры Дмитрий Певцов и Владимир Машков; спикер парламента аннексированной ДНР Артем Жога и другие знаменитости, приближенные к власти.

Об участии в выборах Путин объявил на прошлой неделе. Свое заявление он сделал после того, как его об этом «попросил» так называемый «спикер парламента ДНР», подполковник Артем Жога, обратившийся от лица «всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель».

Во время съезда «Единой России» Путин заговорил о суверенитете и о Западе, который, по его словам, надеется «посеять смуту» в России.

«Россия, как некоторые страны, не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу и стать чьим-то сателлитом. Россия должна быть суверенной, иначе ее не будет», — сказал Путин.

В тот же день, когда Путина официально выдвинули в президенты, государственные СМИ обнародовали его заявления о проблемах, которые могут возникнуть у Финляндии после того, как она вступила в НАТО.

В представлении президента России, ее «затащили» в военный альянс, а до этого у России с Финляндией были самые добрые и сердечные отношения.

«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — предупредил Путин (цитата по агентству ТАСС).

Финляндия, в течение многих десятилетий сохранявшая нейтральный статус, решила присоединиться к НАТО после нападения России на Украину.

На прошлой неделе власти Финляндии повторно закрыли свою границу с Россией из-за аномального наплыва иностранных мигрантов. Финские власти заявили, что Россия поощряет волну миграции, желая таким образом дестабилизировать обстановку в Финляндии.

Выдвижение Дунцовой

В воскресенье в Москве о намерении баллотироваться в президенты заявил еще один политик. 40-летняя журналистка из Ржева и мать троих детей Екатерина Дунцова, которая позиционирует себя как независимого кандидата, 17 декабря устроила встречу со своей инициативной группой.

Собрание прошло не без проблем: сначала в помещении выключили свет, затем туда пришла полиция. Но разгонять мероприятие она не стала, и выдвижение Дунцовой все-таки состоялось: всего на собрании насчитали 521 голос при необходимых 500.

О политике Дунцова говорит обтекаемыми словами, в которых можно увидеть признаки оппозиционности. Так, она сказала, что хочет сделать Россию мирной, дружелюбной и «с человеческим лицом».

После того, как она заявила о желании пойти в президенты, женщину вызвали в прокуратуру.

Как только кандидатка попросила сторонников о финансовой поддержке, ей заблокировали ей банковские переводы.