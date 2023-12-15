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Депутат взорвал гранаты во время заседания сельсовета в Украине: десятки раненных

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Момент перед взрывом
Момент перед взрывом. Фото: кадр из видео facebook/Національна поліція України

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты прямо во время собрания сельского совета. Ранены 26 человек, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия распространяется в Сети.

На кадрах видно, как мужчина, стоя у входа, начинает на повышенных тонах обращаться к сидящим в помещении людям. После чего одну за другой кидает на пол что-то похожее на гранату. Буквально через пару секунд происходят взрывы.

Данный инцидент прокомментировала Национальная полиция Украины в Facebook.

"Сегодня в 11:37 на линию "102" поступило сообщение о том, что один из депутатов во время сессии взорвал гранаты в здании Керецковского сельсовета.

По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек, сам бомбардировщик. На месте происшествия работают все профильные службы, следственная группа полиции, взрывчатки и преступники. Предварительные расследования продолжаются", - сообщили в ведомстве.

Позже в Нацполиции сообщили, что в результате происшествия пострадали в общей сложности 26 человек, 6 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Согласно информации большого энциклопедического словаря "Академик", Закарпатье - область на западе Украины, состоящая из 13 районов и города областного значения.

Закарпатская область
Закарпатская область. Фото: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051095-deputat-vzorval-granaty-vo-vremya-zasedaniya-selsoveta-v-ukraine-desyatki-ranennyh/

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