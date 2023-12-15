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В трех странах Европы арестовали предполагаемых членов ХАМАС, которые готовили теракты против евреев

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Задержание предполагаемых членов ХАМАС в Берлине
Задержание предполагаемых членов ХАМАС в Берлине. Фото: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images

В Германии, Нидерландах и Дании в четверг были арестованы семь человек, которые, как полагают местные правоохранительные органы и Израиль, являются членами группировки ХАМАС и готовили нападения на евреев и другие теракты.

Немецкая прокуратура объявила, что в Берлине были арестованы три человека, связанных с ХАМАС, а еще одного, гражданина Нидерландов, по запросу немцев задержала в Роттердаме местная полиция.

Трое задержанных в Берлине — иммигранты из Ливана и Египта. По данным немецкой прокуратуры, все четверо давно являются членами ХАМАС, а конкретнее — связаны с вооруженным крылом группировки, «Бригадами аль-Кассам».

ХАМАС, управляющий сектором Газа, в европейских странах запрещен как террористическая организация.

В заявлении прокуратуры Германии, в частности, говорится, что один из арестованных получил из Ливана, от руководства ХАМАС, задание найти тайник с оружием, сделанный членами ХАМАС некоторое время назад.

«Оружие следовало привезти в Берлин и держать наготове для потенциальных терактов в отношении еврейских организаций в Европе», — говорится в заявлении.

Власти Дании в четверг объявили об аресте еще трех человек, подозреваемых в подготовке теракта. Датская спецслужба PET говорит, что между их делом и немецкими арестами нет прямой связи, кроме того, датчане не говорят публично, что их арестованные связаны с ХАМАС.

Глава PET Анья Дальгард-Нильсен сказала лишь, что данная угроза терактов была связана с войной в секторе Газа и сожжениями Корана в Дании и Швеции, а министр юстиции Петер Хуммельгард заявил, что это дело подтверждает, что евреям Дании угрожает опасность.

Кроме того, шеф-инспектор датской полиции Флемминг Дрейер сказал журналистам, что в ходе следствия, увенчавшегося этими арестами, была раскрыта международная сеть из людей, готовивших теракты, и притом связанных с «обычными» преступными группировками.

Офис премьер-министра Израиля заявил, что все семеро арестованных собирались действовать в интересах ХАМАС.

Шеф-инспектор Дрейер сказал, что полиция усилит охрану всех связанных с евреями объектов в Дании, а также увеличит количество патрулей в Копенгагене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051093-v-treh-stranah-evropy-arestovali-predpolagaemyh-chlenov-hamas-kotorye-gotovili-terakty-protiv-evreev/

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