Палата представителей США одобрила расследование для импичмента Байдена

Нижняя палата конгресса США в лице республиканцев проголосовала за резолюцию, санкционирующую расследование по импичменту действующего президента Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Расследование в Палате представителей против американского президента Джо Байдена, как сообщает издание, начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого позже сняли с занимаемой должности. Именно он и запустил процедуру в обход голосования, которое необязательно на этом этапе.

Расследование касается обвинений в адрес Байдена в его причастности к зарубежному бизнесу сына Хантера в тот период, когда нынешний американский лидер занимал пост вице-президента США при Бараке Обама. Белый дом обвинения отрицает.

В итоге резолюция, санкционирующая расследование по импичменту Байдена, набрала 221 голос "за" и 212 "против".

Спикер палаты представителей Майк Джонсон, комментируя принятую резолюцию, заявил, что семья Байдена получила миллионы долларов от "иностранных противников", указав при этом на наличие соответствующих свидетельских показаний и документов.

"Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи. Президент и Белый дом регулярно вводят общественность в заблуждение, блокируют наше расследование", - говорится в заявлении Джонсона.

Отмечается, что законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, а неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.

"Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в Палате представителей не со мной", - ответил по этому поводу Джо Байден.

Это расследование глава США назвал "безосновательным политическим трюком".

В чем обвиняют Джо Байдена?

Экс-спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти ранее сообщал о том, что расследование будет сфокусировано на обвинениях Джо Байдена в коррупции, злоупотреблении властью и препятствовании правосудию.

В частности, дело касается деловой активности сына президента - Хантера Байдена. Республиканцы считают, что Байден, будучи вице-президентом при Бараке Обама, извлек какую-то выгоду из деятельности своего сына. Комитет по надзору Палаты представителей ранее заявил, что у них есть доказательства того, что семья Байденов и их деловые партнеры получили более 20 миллионов долларов в виде платежей из сомнительных иностранных источников в таких странах, как Китай, Казахстан, Украина, Россия и Румыния.

Стоит отметить, что импичмент объявляет Палата представителей, для этого достаточно простого большинства. Но после этого обвинения еще рассматривает Сенат, и для их утверждения там необходимо две трети голосов.