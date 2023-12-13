Взрыв произошел у здания турецкого посольства в Бишкеке: сгорело авто (видео)
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У здания посольства Турции в Бишкеке, Кыргызстане, сгорел автомобиль. На место прибыли пожарные, никто в результате происшествия не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.
Автомобиль, припаркованный рядом со зданием турецкого посольства в столице Кыргызстана Бишкеке, сгорел. Сообщалось, что был слышен взрыв.
"В 14:02 к тушению пожара привлечено одно подразделение пожарной части № 3 Свердловского района столицы", — рассказали в пресс-службе МЧС КР.
По информации, в машине было установлено газовое оборудование. Пострадавших в результате происшествия нет. Также в МЧС подчеркнули, что что пожар не имеет никакого отношения к посольству Турции.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050663-vzryv-proizoshel-u-zdaniya-turetskogo-posolstva-v-bishkeke-sgorelo-avto/