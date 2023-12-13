Взрыв произошел у здания турецкого посольства в Бишкеке: сгорело авто (видео)

У здания посольства Турции в Бишкеке, Кыргызстане, сгорел автомобиль. На место прибыли пожарные, никто в результате происшествия не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Автомобиль, припаркованный рядом со зданием турецкого посольства в столице Кыргызстана Бишкеке, сгорел. Сообщалось, что был слышен взрыв.

"В 14:02 к тушению пожара привлечено одно подразделение пожарной части № 3 Свердловского района столицы", — рассказали в пресс-службе МЧС КР.

По информации, в машине было установлено газовое оборудование. Пострадавших в результате происшествия нет. Также в МЧС подчеркнули, что что пожар не имеет никакого отношения к посольству Турции.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: