Zara удалила рекламу после обвинений в спекуляции на тему войны в секторе Газа

Испанский модный бренд Zara удалил из Сети промо-фотографии, которые, по мнению некоторых критиков, отсылают к войне Израиля и ХАМАС в секторе Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Ранее в интернете появились фотографии из новой рекламной кампании Zara. Как заявляли представители бренда, сюжет фотосессии повествовал о "незаконченных скульптурах в мастерской скульптора".

Однако критики в Сети заявили, что изображение модели, держащей завернутый манекен, напоминает человека, держащего труп. По сообщениям СМИ, на других фотографиях был изображен манекен с отсутствующими конечностями и фигура, завернутая в ткань или пластик, лежащая на полу.

В Zara извинились за данную публикацию и заявили, что рекламная кампания была придумана в июле, а реализована в сентябре. ХАМАС напал на израильских граждан 7 октября, что спровоцировало последующий военный конфликт в секторе Газа.

В компании также заявили, что фотосессия была создана с единственной целью — продемонстрировать одежду ручной работы в художественном контексте. Компания признала критику и удалила рекламу, однако заявила, что люди увидели в ней те идеи, которые не закладывали создатели.