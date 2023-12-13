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Zara удалила рекламу после обвинений в спекуляции на тему войны в секторе Газа

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Входная группа бутика Zara
Бутик Zara. Иллюстративное фото: Brais Lorenzo/Bloomberg via Getty Images

Испанский модный бренд Zara удалил из Сети промо-фотографии, которые, по мнению некоторых критиков, отсылают к войне Израиля и ХАМАС в секторе Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ранее в интернете появились фотографии из новой рекламной кампании Zara. Как заявляли представители бренда, сюжет фотосессии повествовал о "незаконченных скульптурах в мастерской скульптора".

Однако критики в Сети заявили, что изображение модели, держащей завернутый манекен, напоминает человека, держащего труп. По сообщениям СМИ, на других фотографиях был изображен манекен с отсутствующими конечностями и фигура, завернутая в ткань или пластик, лежащая на полу.

В Zara извинились за данную публикацию и заявили, что рекламная кампания была придумана в июле, а реализована в сентябре. ХАМАС напал на израильских граждан 7 октября, что спровоцировало последующий военный конфликт в секторе Газа.

В компании также заявили, что фотосессия была создана с единственной целью — продемонстрировать одежду ручной работы в художественном контексте. Компания признала критику и удалила рекламу, однако заявила, что люди увидели в ней те идеи, которые не закладывали создатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050579-zara-udalila-reklamu-posle-obvineniy-v-spekulyatsii-na-temu-voyny-v-sektore-gaza/

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