Турецкий депутат попал в реанимацию после выступления в парламенте (видео)

Депутат турецкого парламента от партии "Саадет" Хасан Битмез, выступая на собрании по вопросам бюджетирования, потерял сознание. Его госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на Haberturk.

Как сообщает издание, депутат Хасан Битмез потерял сознание и упал на землю после завершения своей речи на трибуне во время переговоров по бюджету.

"Первую помощь внезапно потерявшему сознание Битмезу оказали депутаты-медики. Депутат партии İYİ Балыкесир Турхан Чомез провел массаж сердца. Затем бригадой скорой помощи Хасана Битмеза вынесли из здания на носилках и отвезли в больницу", - говорится в сообщении.

Пресс-советник партии "Саадет" Хаджи Мурат Узгур сообщил, состояние Хасана Битмеза остается тяжелым.

Информацией также поделился министр юстиции Йылмаз Тунч, который сообщил, что состояние Битмеза, по данным врачей, критическое.

Позже в больницу, куда был ранее доставлен Хасан Битмез, прибыл и председатель партии "Саадет" Темель Карамоллаоглу. Он подтвердил информацию о том, что Битмез находится в реанимации.

Врачи, по словам Карамоллаоглу, провели операцию и множественные манипуляции, чтобы Битмез пришел в сознание. Но пока положительных результатов нет.