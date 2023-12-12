От кооператива "Светлячок" до премьера и главы Евросовета. Дональд Туск снова возглавил правительство Польши

Когда новый-старый премьер-министр Польши Дональд Туск в первый раз стал депутатом парламента своей страны, Владимир Путин был неприметным чиновником ленинградской мэрии, а 13-летний Володя Зеленский ходил в 95-ю школу Кривого Рога.

Польское правительство возглавил один из самых опытных и искушенных политиков не только в рамках своей страны: пять лет Туск был главой Европейского совета, своеобразным "президентом Европы".

Его возвращение из Брюсселя в Варшаву кажется дауншифтингом только на первый взгляд.

Приход Туска к власти заканчивает восьмилетнюю эпоху безраздельного правления в Польше консервативной партии "Право и справедливость", при которой демократия в стране, по мнению множества наблюдателей, пришла в упадок.

В более широком контексте победа Туска может стать символом того, что Европа отнюдь не обречена на все новые и новые триумфы популистов и евроскептиков.

Русская служба Би-би-си рассказала о политической карьере Дональда Туска и о том, какие вызовы ждут его на старой-новой должности.

Историк-высотник

Дональд Туск родился в 1957 году в Гданьске. Будущий польский премьер любит подчеркивать, что он является этническим кашубом — представителем малой славянской народности, обитающей на севере Польши. В 2003 году Дональд Туск даже чуть не победил на первом чемпионате Польши по нюханию (это такая кашубская традиция), но вынужден был довольствоваться вторым местом.

Маму будущего премьера звали Ева, она всю жизнь проработала секретаршей в гданьской Медицинской академии. Отец, Дональд-старший, был столяром и, по воспоминаниям политика, имел суровый нрав: "воспитывал" сына ремнем чаще и сильнее, чем соседские родители своих сыновей.

Тем более, как вспоминала много позже Ева Туск, ее сын был настоящим сорванцом. То разожжет костер в подвале их дома, то выплеснет не понравившийся ему суп через окно, то зарядит мячом в стекло.

В детстве Туск занимался многими видами спорта: боксировал, бегал на короткие дистанции, играл в гандбол и футбол. Спортивные увлечения остались у Туска до сих пор: в разных интервью он упоминает о том, что может плавать километрами, регулярно играет в футбол и может набить мяч больше 900 раз, а на свое 65-летие впервые в жизни пробежал марафон.

"Во время бега легче всего понять, чем отличается одиночество от уединения. И что второе — это очень хорошо, а первое — наоборот", — говорит Туск.

На вопрос, с кем из современных писателей он хотел бы познакомиться, он отвечает — Харуки Мураками: "Мы бы разговаривали с ним о беге".

Книги — отдельная часть жизни Туска. Он вспоминал, что родители сознательно подсовывали ему книги, чтобы отвлечь от футбола и драк в подворотнях, и это работало. "[Я мог бы быть] Томом Сойером. Я бы любил Бекки так же сильно, как он, да и с покраской забора бы справился", — говорит Туск сейчас.

Именно книги в немалой степени предопределили будущее Туска. В 12 лет он получил от родителей под елку большой альбом о древней Греции, который стоил, шутка ли, чуть не половину отцовской зарплаты. Именно увлечение древней миром стало первопричиной того, что после школы Дональд поступил в Гданьский университет на специальность "история".

Студенческие годы Туска — это горячее время в Польше, а особенно в Гданьске. В стране нарастают протестные настроения. Общепольский центр сопротивления коммунистическому режиму — гданьская судоверфь, где зарождается профсоюз "Солидарность" во главе с харизматичным Лехом Валенсой.

В 1980 году Дональд Туск с приятелями создали Независимое объединение студентов Польши, которое позже станет своеобразным студенческим крылом "Солидарности". Тогда же Туск начинает писать — разумеется, под псевдонимом — для самиздатовских изданий. "Тусовка", к которой он принадлежал, не полностью разделяла "социалистическую" платформу "взрослой" "Солидарности": на основе этой группы в Гданьске сформировался кружок молодых либералов.

В 1981 году в Польше ввели военное положение. Окончивший университет Туск по примеру многих тогдашних оппозиционеров пошел работать в один из кооперативов, которые организовали противники власти. В случае Туска это был кооператив "Светлячок", специализировавшийся на высотных работах — в частности, покраске фабричных труб. "Самые высокие трубы, на которые я забирался, были 220 метров высотой", — вспоминал он позже.

Все сотрудники "Светлячка" были задействованы в нелегальных структурах: работая высотником, Туск продолжал печататься в самиздате и обрастал контактами во время производственных поездок по фабрикам по всей Польше.

"Наверно, я тогда заплатил своеобразную цену: я семь лет своей молодости, несмотря на хорошее образование, провел рабочим на трубах. Уже через три года я понял, что до конца жизни заниматься этим не смогу. Но ведь нигде не было написано, что в 1989 году коммунизм падет и будет награда", — говорит Туск сейчас.

Варшава — Брюссель — Варшава

Наградой стала политическая карьера Туска, которая практически непрерывно длится с 1991 года.

После падения коммунизма на базе гданьского кружка либералов, к которому принадлежал и Туск, образовалась партия Либерально-демократический конгресс. В 1991 году на первых свободных выборах она попала в парламент и даже принимала участие в разделе портфелей. Молодой, симпатичный и складно говорящий Туск стал ее лидером. Некоторые историки утверждают, что его кандидатура рассматривалась на должность министра образования, но он сам не захотел связываться с рутиной правительственной работы, отдав предпочтение более публичной парламентской деятельности.

Впрочем, тот Сейм просуществовал только до 1993 года, а на досрочных выборах Либерально-демократический конгресс не преодолел избирательный барьер.

Биографы Туска уверяют, что в тот момент он всерьез подумывал о том, чтобы завязать с политикой. Однако на выборах 1997 года партия Туска в составе объединения под названием "Союз свободы" заняла третье место, а сам он стал вице-спикером Сената, верхней палаты польского парламента.

В 2001 году "Союз свободы" распался, а Дональд Туск стал сооснователем новой партии — "Гражданской платформы". В выборах того же года "Платформа" заняла третье место, а Туск стал вице-спикером Сейма.

В 2005 году Туск принял участие в президентских выборах: он лидировал по результатам первого тура, но уступил выдвиженцу партии "Право и справедливость" Леху Качиньскому во втором.

На парламентских выборах 2007 года "Платформа" заняла первое место, а Дональд Туск стал премьер-министром Польши.

В 2010 году он считался фаворитом на выборах президента — в польской системе власти эта должность более статусна, но менее влиятельна, чем премьерская. За несколько месяцев до выборов Туск неожиданно заявил, что "не хочет участвовать в гонке за президентский дворец и славу, а сконцентрируется на битве за цивилизационный прогресс". Те выборы выиграл однопартиец Туска Бронислав Коморовский.

Парламентскую кампанию-2011 снова выиграла "Платформа" — впервые в истории Польши одна и та же партия победила на двух выборах подряд. Туск, сохранивший премьерскую должность, не без доли бахвальства заявлял, что в Польше "ему просто некому проиграть".

В 2014 году Туск сменил Варшаву на Брюссель: летом того года его избрали председателем Европейского совета. Это решение застало врасплох даже многих его соратников.

Отъезд лидера пагубно сказался на "Платформе". Уже в 2015-м власть в Польше поменялась: сначала на президентских выборах вопреки множеству прогнозов Бронислав Коморовский уступил малоизвестному депутату Европарламента от партии "Право и справедливость" Анджею Дуде. Чуть позже в том же году "Право и справедливость" победила на парламентских выборах. В Польше начался период упадка демократии.

Туска же в 2017 году переизбрали на должности главы Европейского совета. После окончания срока полномочий он, несмотря на слухи по этому поводу, не стал баллотироваться на пост президента Польши, а остался в Брюсселе, заняв пост главы Европейской народной партии.

Летом 2021 года Туск объявил о намерении вернуться в польскую политику. Это решение называли смелым. На тот момент созданная им партия "Гражданская платформа" тонула во внутренних противоречиях, ее избиратели активно отходили к новым политическим силам, а самого Туска многие считали оторванным от польских реалий пенсионером.

Дональд Туск. Фото: Omar Markues/Getty Images

Тем не менее, в октябре 2021 года он возглавил "Гражданскую платформу" и объявил своей главной целью устранение ПиС от власти.

Объединившись с рядом мелких партий и общественных движений, "Платформа" стала ядром "Гражданской коалиции" и заняла второе место на парламентских выборах в октябре этого года.

Вместе с другими победителями выборов — объединением левых "Левица" и блоком "Третий путь" — "Гражданская коалиция" сформировала парламентское большинство и выдвинула Дональда Туска в премьеры.

Из-за процедурных проволочек голосование за его кандидатуру состоялось спустя почти два месяца после выборов, 11 декабря.

"Ветер перемен"

Победа Дональда Туска на парламентских выборах в Польше — это значимое событие не только в масштабах его страны. Лучше всего это демонстрирует его номинация на титул самого влиятельного человека года в Европе от влиятельного издания Politico.

Этот титул присвоен Туску, разумеется, немного авансом. Его приход к власти, считают в Politico, знаменует конец восьмилетнего правления консервативной — часто ее называют националистической — партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

За эти восемь лет Польша превратилась в заповедник традиционных ценностей с авторитарными тенденциями: чего стоит только инициированный властью фактический запрет абортов или судебная реформа, поставившая систему правосудия в прямую зависимость от властной вертикали. Система публичных СМИ в Польше превратилась в пропагандистский рупор «Права и справедливости». Общим местом в последние годы стали рассуждения провластных политиков о возможном выходе Польши из Евросоюза.

"Ветер перемен подул снова… Результат Туска в пятой по величине стране ЕС… показал, что даже в несовершенной системе можно дать отпор окопавшимся популистам на платформе возвращения к нормальности", — говорится в редакционной колонке Politico, посвященной Туску.

В то же время, цена неудачи правительства Туска очень высока. Публицист Бартош Велиньский называет нынешнюю ситуацию "пистолетом с одним патроном": "Если он не выстрелит, к власти вернется "Право и справедливость", и демократия в Польше будет полностью уничтожена".

Правительство Туска действительно отнюдь не обречено на успех.

Первое место на недавних парламентских выборах заняла именно "Право и справедливость", которую продолжают поддерживать около трети поляков. Президентом страны остается представитель этой партии Анджей Дуда, который вряд ли будет содействовать новому правительству в его начинаниях.

Поэтому местные наблюдатели уже сейчас констатируют, что главным вызовом для Дональда Туска на должности будет преодоление глубочайшего раскола в польском обществе, окончание "польско-польской войны".

Сделать это будет очень непросто.

Во-первых, потому что привлечение представителей прошлой власти к ответу было одним из главнейших предвыборных обещаний новой власти, и уже сейчас понятно, что предшественники будут говорить о политических преследованиях и апеллировать к своим сторонникам.

Во-вторых, стабилизации общественных настроений не содействует и то, что с парламентскими выборами Польша вошла в период политической турбулентности: весной будущего года ее ждут местные выборы, летом — выборы в Европарламент, а в 2025 поляки будут избирать нового президента. Это значит, что политическая поляризация в стране неизбежно будет возрастать, и схватка между двумя главными действующими лицами польской политики — Дональдом Туском и Ярославом Качиньским — будет продолжаться.

Туск против Качиньского

Противостояние между Туском и Качиньским — явление абсолютно уникальное в европейском, а то и в мировом масштабе. Идеологические линии конфликта, который длится без малого двадцать лет, причудливо переплетаются в нем с личными.

Туск знаком с братьями Качиньскими еще с 1980-х, со времен антикоммунистической оппозиции. Отношения между ними складывались неровно. Дональд Туск рассказывал, что как-то в 1990-х Ярослав Качиньский в лифте польского Сейма достал из кармана пистолет, продемонстрировал ему и сказал: "Для меня убить человека — как раз плюнуть" (Качиньский заявлял, что такого не помнит).

С другой стороны, перед парламентскими выборами 2005 года "Платформа" Туска и ПиС братьев Качиньских открыто вели коалиционные переговоры и обсуждали совместную платформу, на которой они будут реформировать Польшу.

Поворотным пунктом в этих отношениях стала смоленская катастрофа, в которой погиб президент Лех Качиньский. Его брат Ярослав не раз обвинял — без фактических на то оснований — на тот момент премьера Дональда Туска в том, что именно его действия привели к катастрофе. Чувство политического соперничества со стороны Качиньского тогда превратилось в личную ненависть, и эта эмоция в значительной степени перенеслась на отношения между представителями их политических лагерей.

Даже после того, как Туск уехал из Польши в Брюссель и к власти в стране пришел политический лагерь Качиньского, любые свои трудности и ошибки ПиС объяснял проделками Туска, который "вошел в антипольский сговор" не то с Германией, не то с Россией, не то с ними обоими. В 2019 году Польша была единственной страной ЕС, не поддержавшей переизбрание Туска на посту главы Европейского совета.

До недавнего времени Туск был главным антигероем новостей на государственным телевидении. Фраза "Туск виноват" уже много лет назад стала в Польше мемом: ей даже посвящен стих сатирика Войцеха Млынарского, в котором Туску приписывается вина за опоздание поездов или плохую погоду.

С другой стороны, постоянная критика в государственных СМИ привела к тому, что Туск сегодня имеет огромный антирейтинг: даже сегодня лишь около 30% поляков считают, что он будет хорошим премьером.

Главные действующие лица польской политики до сих пор не жалеют острых слов в адрес друг друга.

"Не забывайте об этом рыжем, потому что он сейчас — самая большая угроза для Польши", — обратился на одном из предвыборных митингов к своим сторонникам Ярослав Качиньский. "Туск — это чистое зло", — заявил он на другой встрече с избирателями.

"Аморальный циник", — высказался о Качиньским Туск в одной из своих книг. «Качиньский взял нас всех в заложники своих навязчивых идей», — обратился он к нему во время одной из встреч с избирателями.

"Теплая вода из крана"

В политическом смысле Дональда Туска часто называют классическим либералом, но это сильное упрощение. Абсолютным сторонником свободного рынка и минимизации роли государства он был разве что на заре своей политической карьеры. Польские политологи считают, что свою нынешнюю партию, "Гражданскую платформу" Туск строил именно как массовую политическую силу, которая не ограничивает себя одной идеологией.

"Амбицией Туска было создание категории политического "здравого смысла", — писал философ Веслав Владыка. По его словам, в идеологии "Платформы" Туск воплотил свое видение политических взглядов среднестатистического поляка: толерантного, но без перегибов; современного, но не сумасшедшего; религиозного, но не клерикального; предприимчивого, но ожидающего ненавязчивой помощи от государства.

Сам Туск по своему психотипу не является сторонником радикальных решений. В одном из отчетов перед польским парламентом он исчерпывающе описал кредо своего стиля правления: "Мы стремимся к новым и новым годам мира и спокойствия, хорошим отношениям с соседями, возможностям развития, использованию европейских денег и укрепления себя в культуре Запада".

Предметом гордости Туска являлось то, как Польша под его руководством прошла экономический кризис 2008 года: ее экономика тогда единственной из стран ЕС показала минимальный — меньше двух процентов — но рост. В ту пору он любил выступать на фоне карты Европы, показывающей динамику экономических показателей отдельных стран: Польша на ней выглядела "зеленым островом" на фоне режущей глаза красноты ее соседей.

Годы правления Туска поляки — да и он сам, причем не без нотки гордости в голосе — называли эпохой «теплой воды из-под крана»: эта политика на сто процентов обеспечивала базовые потребности и услуги населения, исправно справлялась с кризисными ситуациями, однако не провозглашала амбиций, не стремилась к прорывам.

Тем не менее, именно экономическая политика Туска в немалой степени стала причиной поражения его партии в 2015 году. Цифры роста ВВП в отчетах, массовый приход инвесторов в экономику страны не ощущались на уровне сел и маленьких городов. "Платформа" не смогла вовремя заметить и ответить на запрос о превращении экономического успеха в лишний слой масла на бутерброде среднестатистической польской семьи.

Зато этот запрос на сто процентов реализовала партия "Право и справедливость": флагманом ее экономической программы и фундаментом дальнейших политических успехов стал проект "500+", выплата 500 злотых (примерно 125 долларов по нынешнему курсу) на каждого ребенка.

Сегодня, придя к власти, Туск, похоже, усвоил ошибки прошлого. Он заявил, что мало того, что не будет отменять социальные проекты предшественников, так еще и добавит новых: введет кредитные каникулы и повысит необлагаемый налогами минимум доходов граждан.

"Политическое чутье"

Туска называют сильным, на грани с жесткостью лидером. В 2009 году он подал специальный иск в Конституционный суд Польши, чтобы добиться для премьер-министра (то есть себя) права большей автономии от президента. Его правительства в Польше называют авторскими: он крайне неохотно идет на уступки партнерам по коалиции и альтернативным группам влияния внутри своей партии.

Дональд Туск. Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images

Правительство, которое будет утверждено польским парламентом во вторник, будет чрезвычайно разномастным. В его рядах объединятся левые и правые политики, политические новички и опытные деятели — объединять их будет разве что стремление как можно скорее ликвидировать последствия восьми лет правления ПиС.

В этой ситуации на долю Туска выпадет дополнительная функция — балансировать крайности в своем кабинете и не допустить развала коалиции из-за множества уже сегодня видимых в ней разногласий.

Возможно, ему помогут в этом его коммуникационные навыки, которые часто называют самой сильной чертой Туска-политика. "Туск обладает политическим и социальным чутьем, он умеет уловить темы и настроения, больше всего волнующие поляков в тот или иной момент… С другой стороны, он умеет твердо, даже брутально отвечать на атаки, если посчитает это нужным, (демонстрируя) твердость "пацана из подворотни", — писал о нем еженедельник Polityka.

Живость ума, склонность к импровизации и чувство юмора делают "короной" Туска прямой диалог с оппонентами. Считается, что судьбу победных для "Платформы" парламентских выборов 2007 года в немалой степени определила именно убедительная победа Туска в предвыборных дебатах над Ярославом Качиньским: некоторые польские политологи считают, что от того поражения Качиньский не отошел до сих пор.

Польские наблюдатели отмечают политическую интуицию Туска — практически все его решения о том, в каких выборах и в каком формате участвовать, в каких дебатах и с кем принимать участие, даже в какой момент вернуться из Брюсселя в польскую политику, — оказывались верными.

Уже сегодня польские публицисты несмело строят прогнозы, стоит ли в 2025 году Туску принять участие в борьбе за пост президента, который стал бы венцом его политической карьеры, или миссию кандидата в президенты от "Платформы" лучше выполнит молодой и популярный мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

На другом полюсе оценок Туска-политика — отзывы о нем как о сконцентрированном на собственном пиаре индивидуалисте.

"Много говорилось и о лени (Туска) — что он предпочитал вести беседы, попивать вино, смотреть футбол, чем заниматься государственными делами. Его утомляли рутина и долгие заседалова… Когда в 1997–2000 годах он был вице-спикером Сената, ему, гласит исторический анекдот, случалось подремать во время заседаний", — писал в 2017 году публицист Марек Бейлин в Gazeta Wyborcza.

Впрочем, делают сноску польские наблюдатели, годы, проведенные в Брюсселе, наверняка изменили политика, и с новым Туском на уже знакомом ему посту премьер-министра нам еще предстоит познакомиться.

"Президент Европы"

Как повлияла на Туска его брюссельская командировка? С одной стороны, благодаря ей Туск стал политиком действительно планетарного масштаба.

"Туск очень повзрослел в политическом смысле за семь лет, проведенных в Брюсселе. В качестве главы Европейского совета он вел переговоры с главными мировыми лидерами, участвовал в решении многих кризисов… Благодаря этому он стал политическим супертяжеловесом, который ориентируется в самых важных вызовах современного мира", — пишет польский Newsweek.

"Туск выше всей польской политической сцены на голову", — вторит такой оценке еженедельник Polityka.

С другой стороны, в своей недавно изданной книге "Искренне" — дневниках главы Европейского совета — Дональд Туск несколько раз упоминает, что не раз возвращался к мысли о том, правильно ли он поступил, покинув Польшу. Может, не уедь он, — и "Платформа" бы не проиграла президентские и парламентские выборы 2015 года, и эпохи ПиС в Польше не случилось бы?

Так или иначе, первые переговоры о его назначении на должность «президента Европы» (поговаривают, что его главной лоббисткой была Ангела Меркель, не против поляка на этом посту были и США) начались еще в 2012 году. В конце концов, Туск, которому вполне могла казаться тесноватой политическая Варшава, согласился.

В своей книге он описывает знаковый момент: улетая из родного Гданьска в Брюссель уже насовсем, Туск случайно встречает в аэропорту первого президента свободной Польши Леха Валенсу и выслушивает от него наставления: "Вы там смотрите, а то я боюсь, что ЕС хочет разделиться, а поляка туда взяли, чтобы было, на кого свалить ответственность".

Для Туска — убежденного сторонника единства Европы — эти слова многое значили.

И действительно, практически весь срок полномочий Туска ему приходилось иметь дело с кризисами, каждый из которых потенциально был чреват если не развалом Евросоюза, то серьезными испытаниями для его единства. Брексит, война в Сирии, миграционный кризис, охлаждение в отношениях между Европой и США при президенте Трампе…

"Я понимаю, что моя функция — это непрерывное выстраивание компромиссов. Я предлагаю [ЕС] добрую волю, чуточку воображения, интересного восточноевропейского опыта и большую веру в то, что Европа имеет смысл", — говорил Туск на первой пресс-конференции после выбора на должность.

Говорил он на ней по-польски, и это стало объектом критики британской и французской прессы. Туск в своем стиле отшучивался: "I will polish my English" [то есть "Я еще отполирую свой английский"].

Но, уже вполне серьезно, даже польские журналисты, аккредитованные в Брюсселе, писали, что именно из-за незнания языков первые месяцы в должности он вряд ли мог занести себе в актив. Выучив язык и пообтершись в коридорах брюссельской бюрократии, Туск сумел продемонстрировать свои таланты коммуникатора.

В своей книге он вспоминает о первом по-настоящему серьезном вызове на посту: греческом кризисе, вполне способном обернуться "грекситом". Чтобы не допустить такого развития событий, Туск применил метод, доказавший свою эффективность при выборах папы римского: в четыре утра ночи на 12 июля 2015 года закрылся с Франсуа Олландом, Ангелой Меркель и Алексисом Ципрасом в какой-то комнате и объявил, что не выпустит их без решения. Утром решение было названо, а Туск, возвещая о нем, назвал его "agreekment" [игра слов, совмещение слова agreement, то есть "соглашение", с со словом Greek, то есть "греческий"].

Туск и Украина

Еще одна тема, которая сопровождает Туска все его время на должности главы Европейского совета, — война в Украине.

Украина вообще занимает особое место в политическом наследии Туска. Существует мнение, что именно в недрах правительства Туска в свое время родилась концепция "Восточного партнерства" — формата сближения Украины, Беларуси, Грузии и Армении с Евросоюзом. Польша и премьер Туск лично однозначно поддержали Евромайдан и последующие европейские устремления Киева.

Вот и на брюссельской должности Туск, несмотря на сопротивление некоторых европейских лидеров, безустанно "втискивал" украинский вопрос в повестку дня Брюсселя. Несмотря на скепсис коллег, он приглашал на саммиты ЕС украинского президента Петра Порошенко, чтобы тот дополнительно нажал на политиков, желающих, ослабить санкции против России или примириться с Москвой. За свою позицию, не без иронии вспоминает Туск, французские журналисты называли его "антироссийским мономаньяком".

Уже после полномасштабного вторжения России в Украину Туск использовал старые контакты для того, чтобы активизировать помощь Киеву со стороны европейских стран и критиковал Запад за слишком пассивную позицию относительно конфликта.

"У Украины есть шанс победить в этой войне, но это требует значительно большей поддержки со стороны Европы, а особенно ее самых больших и самых богатых стран — таких, как Германия. И речь идет не только о символической поддержке, о горячих словах и наградах, но и о вооружениях, боеприпасах, самолетах, танках. Нет ни одной причины для того, чтобы Германия, Франция или Италия помогали Украине меньше, чем США, Польша или страны Балтии", — говорил он в сентябре 2022 года.

В последнее время отношения между Польшей и Украиной переживают охлаждение, вызванное в немалой мере действиями польских властей.

Символ украинско-польских отношений сейчас — частично заблокированная польскими перевозчиками граница между двумя государствами. Туск объявил, что считает решение этой проблемы одной из своих приоритетных задач и еще до утверждения своего правительства созвал межведомственную группу, которая им займется.

Еще одна хорошая новость для Украины — должность министра иностранным дел в новом правительстве Туска займет Радослав Сикорский, имеющий в Киеве репутацию одного из убежденных сторонников Украины, а в Москве — закоренелого русофоба.

Первым большим вызовом Туска на посту премьера станет именно внешнеполитический. Ожидается, что президент Анджей Дуда приведет новое правительство к присяге 13 декабря.

Сразу после этого Дональд Туск вылетит в Брюссель на саммит Евросоюза, который будет обсуждать вопросы о предоставлении Киеву финансовой помощи и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.