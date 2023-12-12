Партия "Право и справедливость" потеряла власть в Польше. Правительство создает Дональд Туск

Правая партия "Право и справедливость" потеряла власть в Польше после восьми лет, в течение которых ее представители возглавляли правительство страны. Большинство депутатов недавно избранного Сейма проголосовали за вынесение вотума недоверия кабинету во главе с представителем "Права и справедливости" Матеушем Моравецким.

Затем польский парламент поручил создать новое правительство лидеру партии "Гражданская платформа" и бывшему главе Европейского совета Дональду Туску. Туск также возглавлял правительство Польши с 2007 по 2014 год.

Голоса за вотум доверия кабинету Моравецкого отдали 190 депутатов Сейма, а 266 выступили против. Назначение Туска премьером поддержали 248 депутатов, 201 были против.

Президент Польши Анджей Дуда выдвинул Моравецкого на должность премьера, несмотря на то, что "Право и справедливость" не смогла получить большинство на прошедших в октябре парламентских выборах. Поэтому сегодняшнее вынесение вотума недоверия было ожидаемым, хотя из-за решения Дуды появление нового правительства отложилось на несколько недель.

В результате октябрьского голосования ПиС набрала 35,38% голосов, ее главный соперник, "Гражданская коалиция" Туска — 30,7%, «Третий путь" — 14,4%, "Левица" — 8,61%, а ультраправая "Конфедерация" — 7,16%.

Суммарным большинством в Сейме сейчас обладает коалиция во главе с Туском — она состоит из партий, занявших на выборах второе, третье и четвертое места: «Гражданская коалиция», "Третий путь" и "Левица".

После того, как парламент дал Туску право на формирование нового кабинета, во вторник депутаты проголосуют за вынесение ему вотума доверия.

Одним из новых министров должен стать Радослав Сикорский, который был главой Министерства иностранных дел Польши во времена премьерства Туска.

Трудные отношения с ЕС

Новое правительство в числе прочего намерено улучшить отношения Польши с Европейским союзом, резко ухудшившиеся за время правления "Права и справедливости".

Выборы в Сейм Польши. Фото: BBC

В том числе будущий премьер хочет принять меры для восстановления независимости судебной системы, которую, по мнению сторонников Туска и европейских чиновников, пыталось подорвать прежнее правительство.

"Мы работаем над целым рядом мер, которые в максимально возможной степени восстановят верховенство права", — говорил об этом Туск.

Он обещал разблокировать финансирование Польши со стороны ЕС на сумму 36 млрд евро, которое было заморожено из-за проведенной предыдущим кабинетом реформы судебной системы.

Туск также намерен пересмотреть принятое в 2020 году судебное решение о запрете абортов в большинстве случаев и укрепить защиту прав ЛГБТ-людей.

Однако реализовывать эти задачи Туску придется в условиях, когда президентом страны до 2025 года будет оставаться сторонник "Права и справедливости" Анджей Дуда.

Принятые парламентом страны законы должен подписывать президент — и он также обладает правом вето, для преодоления которого у Туска и его сторонников нет достаточного числа голосов