"Денег нет". Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины и обещал стране шоковую терапию

Победивший на президентских выборах в Аргентине экономист Хавьер Милей, который называет себя анархо-капиталистом и либертарианцем, вступил в должность во время церемонии инаугурации в Буэнос-Айресе.

В воскресенье утром Милей был приведен к присяге в здании Национального конгресса, и уходящий президент Альберто Фернандес возложил на него президентскую ленту через плечо. Некоторые из собравшихся законодателей скандировали слово «Свобода!»

Во время предвыборной кампании Милей обещал очистить политический истеблишмент от коррупции, ликвидировать Центральный банк, который он обвинял в печатании денег и разжигании инфляции, и заменить быстро обесценивающееся песо долларом США.

Однако во время инаугурационной речи Милей заявил, что страну ждут жесткие меры экономии.

«К сожалению, я должен вам снова сказать: денег нет. Главное заключается в том, что у мер экономии нет альтернативы и нет альтернативы шоковой терапии, — сказал он. — Мы знаем, что в короткой перспективе ситуация ухудшится. Но потом мы увидим плоды наших усилий».

53-летнего звезду тиктока, музыканта, экономиста и телеведущего с взъерошенными волосами и густыми бакенбардами, сравнивали с бывшими президентами США и Бразилии — Дональдом Трампом и Жаиром Болсонару соответственно. Такую репутацию он заслужил своим резким стилем и противоречивыми высказываниями.

Однако во время недавнего визита в США Милей встретился не с Трампом, а отобедал с другим экс-президентом — Биллом Клинтоном, после чего встретился с одним из помощников Джо Байдена по вопросам безопасности.

Именно обед с Клинтоном, который почти по всем вопросам находится на противоположной от Милея стороне политического спектра, стал главной неожиданностью первой зарубежной поездки новоизбранного президента Аргентины, которая состоялась еще до его вступления в должность.

Во время первой части предвыборной кампании Милей, в частности, призывал «бросить больной песо ради доллара США» и обещал сжечь Центральный банк, чтобы покончить с «раком инфляции».

Он также выступал против абортов, за ношение огнестрельного оружия, намеревался разорвать связи с ключевыми торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией, а также ставил под сомнение число жертв военной диктатуры и отрицал, что причиной изменения климата является деятельность человека.

Но после первого тура президентских выборов, на которых он занял второе место, Милей несколько «сбавил обороты» и постарался преподнести стране образ несколько более сдержанного политика.

Сейчас, сделав свой выбор, аргентинцы, почти наверняка, задаются вопросом: как именно будет вести себя Милей, заняв президентское кресло.

Его умеренность может объясняться прагматическими соображениями, учитывая масштаб стоящей перед ним огромной задачи, его политическую неопытность и необходимость как-то сотрудничать с другими партиями для реализации своей программы в Конгрессе, где его партия находится всего на третьем месте по числу занимаемых мест.

Победа неортодоксального кандидата удивила многих.

Аналитики полагают, что аргентинцы приняли идеи политического новичка в надежде, что он поможет справиться с непрекращающимися экономическими проблемами страны. Таким образом они решили отодвинуть от власти последователей политических идей президента Перона, которые доминировали в стране на протяжении десятилетий.

В Аргентине инфляция выражается трехзначным числом, а около 40% населения живут в бедности.

Среди иностранных гостей, которые приехали на церемонию инаугурации Милея, был президент Украины Владимир Зеленский. Милей поприветствовал его после церемонии инаугурации возле.

Это его первый визит в Латинскую Америку после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Милей ранее неоднократно высказывался в поддержку Украины и с осуждением российской агрессии.

«Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Милею и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами, — написал Зеленский в своем телеграм-канале. — Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной будет и далее расширяться».

В Буэнос-Айресе Зеленский также встретился с президентами трёх латиноамериканских государств — Парагвая, Уругвая и Эквадора — а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.