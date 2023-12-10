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Новости русской службы Би-би-си

Филиппины обвинили Китай в применении водометов против их кораблей в Южно-Китайском море

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Китайские суда применили водометы
Применение водометов. Иллюстративное фото: Alzay/Getty Images

Филиппины заявили, что китайские суда применили водометы против их кораблей, которые пытались доставить топливо филиппинским морякам около рифа Скарборо в Южно-Китайском море. Этот район уже многие годы остается предметом территориального спора между Китаем и Филиппинами.

Филиппинские власти обнародовали видеозапись, на которой видно, как китайские корабли используют мощные водометы, чтобы помешать кораблям, принадлежащим правительству Филиппин.

В заявлении филиппинского правительственного агентства сказано, что корабли китайской пограничной службы использовали водометы, и они "решительно осуждают эти незаконные агрессивные действия".

Пекин в свою очередь заявил, что применил "меры для контроля" в отношении кораблей, которые незаконно вошли в китайские территориальные воды.

В 2012 году Китай заявил о контроле над рифом Скарборо и дал ему официальное название остров Хунъянь. После этого китайские корабли неоднократно пытались помешать работе филиппинских рыболовецких судов в этом районе.

На этой неделе власти Филиппин заявили, что в Южно-Китайском море, в том числе в районе рифа Скарборо, было сконцентрировано более 135 китайских военных кораблей.

Спор из-за принадлежности рифа Скарборо продолжается многие годы, однако он обострился после того, как в прошлом году президентом Филиппин стал Фердинанд Маркос-младший.

В ноябре Филиппины провели несколько совместных с США и Австралией воздушных и морских патрулирований.

Расположение Китая и Филиппин на карте
Китай и Филиппины. Фото: скрин карты

В 2016 году международный трибунал признал несостоятельными претензии Китая на 90% территории Южно-Китайского моря, однако Пекин это решение не признает и продолжает строить в спорных водах искусственные острова.

Проблема принадлежности Южно-Китайского моря также осложняет отношения между Китаем и США.

В октябре американский президент Джо Байден заявил, что армия США готова защитить Филиппины в случае нападения. Он сказал об этом через несколько дней после того, как в Южно-Китайском море дважды столкнулись филиппинские и китайские суда.

На некоторые воды в этом районе также претендуют Тайвань, Малайзия, Вьетнам и Бруней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050082-filippiny-obvinili-kitay-v-primenenii-vodometov-protiv-ih-korabley-v-yuzhno-kitayskom-more/

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