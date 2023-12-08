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Как понимать видео с задержанными и раздетыми палестинцами в Газе

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Задержанные в секторе Газа
Задержанные в секторе Газа. Фото: t.me/rian_ru

Пока в районе города Хан-Юнис и на севере Газы продолжаются боевые действия, в соцсетях появилось видео десятков палестинцев, задержанных израильскими военными.

На видео, подлинность которого подтверждена Би-би-си, раздетые до нижнего белья мужчины стоят на коленях под охраной израильских солдат.

Судя по всему, все они были задержаны в городе Бейт-Лахия на самом севере сектора Газа. По словам палестинских СМИ, среди задержанных есть один известный журналист.

На видео мужчины выстроены в линию на тротуаре, причем ранее им, судя по всему, приказали снять обувь, которая валяется на проезжей части. Их охраняют вооруженные израильские солдаты с бронетехникой.

На других кадрах видно, как их перевозят на военных грузовиках. В израильских СМИ этих людей называют боевиками ХАМАС, которые сдались в плен.

Еще на одном из кадров, достоверность которого пока не подтверждена Би-би-си, люди на коленях и с завязанными глазами стоят в большой песчаной яме.

ЦАХАЛ эти кадры напрямую не комментировал, однако в четверг представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что «бойцы ЦАХАЛ и сотрудники Шин-Бет [служба контрразведки] задержали и допросили сотни подозреваемых террористов».

«Многие из них сдались сами за последние сутки. Информация, полученная в ходе их допросов, помогает продолжать боевые действия».

В пятницу представитель израильского правительства Эйлон Леви сообщил Би-би-си, что мужчины были задержаны в Джабалии и Шеджайе на севере Газы, которые он назвал «оплотами и центрами притяжения ХАМАС».

«Мы говорим о мужчинах военного возраста, обнаруженных в районах, откуда гражданские лица должны были эвакуироваться несколько недель назад», — сказал он.

Леви добавил, что их будут допрашивать, чтобы «выяснить, кто действительно является террористом ХАМАС, а кто нет».

Он подчеркнул, что задержанные были обнаружены в районах, где израильские войска вели «ближний бой» с боевиками ХАМАС. По его словам, они «намеренно маскировались под гражданских лиц» и действовали из гражданских зданий.

Среди задержанных действительно был замечен известный палестинский журналист Диаа аль-Кахлут, корреспондент газеты «Аль-Араби аль-Джадид».

По словам этого издания, аль-Кахлут вместе со своими братьями, другими родственниками и «иными мирными жителями» был арестован израильскими военными в городе Бейт-Лахия.

Газета резко осудила «унизительный», как она выразилась, арест своего журналиста, добавив, что военные заставили арестованных раздеться и «при аресте подвергли их инвазивному обыску и унизительному обращению, а затем увезли в неизвестном направлении».

Издание «требует от международного сообщества, защитников прав журналистов и наблюдательных органов осудить продолжающиеся притеснения» Израилем журналистов в Газе.

Би-би-си обратилась к ЦАХАЛ с просьбой прокомментировать предположительное задержание Диаа аль-Кахлута.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

Пол Адамс

Дипломатический корреспондент Би-би-си

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049972-kak-ponimat-video-s-zaderzhannymi-i-razdetymi-palestintsami-v-gaze/

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