"Домой вернусь миллионером". Жители Кении и Малави едут на работу в Израиль, несмотря на войну с ХАМАС

В Израиль отправляются 1,5 тыс. сельскохозяйственных рабочих из Кении, сообщило министерство труда страны. До этого еще одна африканская страна, Малави, отправила в Израиль 221 работника

Кенийские власти говорят, что рабочие подпишут контракты на три года и будут получать 1500 долларов в США в месяц. Эти договоры можно будет продлить.

Израиль нуждается в африканской рабочей силе, поскольку после нападения ХАМАС 7 октября страну покинули около 10 тыс. иностранных сельскохозяйственных рабочих, в основном — граждан Таиланда.

Израиль также запретил въезд палестинским рабочим, которые до войны составляли почти 20% сотрудников ферм страны.

Израильский посол в Кении Майкл Лотем сообщил Би-би-си, что Израиль также планирует нанимать сельскохозяйственных рабочих из Уганды, а набор в Танзании уже идет.

"Мы рассчитываем на Восточную Африку, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, поскольку с этими странами мы многие годы проводили программы студенческих стажировок, и результаты были хорошими", — сказал Лотем.

Он также объяснил нехватку рабочей силы в Израиле тем, что с начала войны на службу было призвано около 360 тыс. израильских резервистов. О массовом отъезде иностранцев и запрете, введенном для рабочих-палестинцев, посол при этом не упоминал.

На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства Израиля сообщило CNN, что стране дополнительно нужны 30-40 тыс. сельскохозяйственных рабочих.

Погибшие и взятые в заложники

Сообщение о том, что на работу в Израиль направляются несколько сотен кенийцев, понравилось в Кении далеко не всем: многие опасаются за безопасность этих людей.

Во время нападения ХАМАС на Израиль по меньшей мере 23 работника из Таиланда были убиты, некоторые другие были взяты в заложники.

Был также убит студент из Танзании Клеменс Феликс Мтенга, который проходил стажировку на одной из израильских ферм. Другой танзаниец, студент Джошуа Лоиту Молель, до сих пор считается пропавшим без вести.

Опасения также вызывают условия, в которых могут оказаться иностранцы в Израиле.

По данным расследования, проведенного Би-би-си в 2018 году, многие сельскохозяйственные сотрудники-мигранты в Израиле работали в небезопасных условиях, а в своих домах сталкивались с антисанитарией. Некоторые были перегружены работой, другим недоплачивали, также произошли десятки необъяснимых смертей.

Правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, также выражали озабоченность по поводу обращения с иностранными сельскохозяйственными рабочими в Израиле.

Израиль тогда отверг эти обвинения и заявил, что иностранные рабочие в стране имеют те же права, что израильтяне.

В свою очередь Майкл Лотем подчеркивает, что с тех пор власти страны приняли дополнительные меры, чтобы обеспечить справедливое обращение с иностранными работниками. Теперь любой из них может подать жалобу, которая будет быстро рассмотрена, говорит посол.

Некоторые кенийцы поддерживают отправку рабочих в Израиль, поскольку это позволяет трудоустроить людей в момент, когда в Кении растет безработица, а стоимость жизни увеличивается.

Правительство Малави также решило отправить в Израиль 5 тыс. молодых людей для работы на фермах, хотя его призывали отказаться от этого плана.

"Люди едут от отчаяния, — сказал Уильям Камбвандира, директор малавийской организации по защите прав трудящихся. — Учитывая, что идет война, мы обеспокоены судьбой этих молодых мужчин и женщин".

Однако посол Израиля в Кении Майкл Лотем сообщил Би-би-си, что сельскохозяйственных рабочих не будут размещать в районах, близких к военным действиям и они будут иметь такую же защиту, как израильтяне.

Для многих малавийских рабочих, которые отправляются в Израиль, перспектива получить стабильную работу с высокой зарплатой стала важнее забот о безопасности.

27-летний Эндрю Чунга стал одним из первых малавийцев, которые устроились на работу в Израиле в ноябре. Сейчас он живет вместе с двумя другими рабочими из Малави в доме с двумя спальнями на ферме в Гефене в центре Израиля. Свою первую неделю он провел на прополке.

"Главное — это деньги. Работа здесь лучше. А домой я вернусь миллионером", — смеясь, объясняет Эндрю Чунга.