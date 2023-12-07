Ведущая телеканала BBC показала средний палец в прямом эфире (видео)

В англоязычном сегменте интернета завирусился отрывок из британского телеэфира, где ведущая показывает средний палец прямо на камеру, передает NUR.KZ.

Произошел курьез в эфире канала BBC с телеведущей Марьям Мошири. Видеоотрывок из передачи тут же попал в Сеть.

Показав неприличный жест, ведущая резко меняется в лице и обращается к своим телезрителям со словами приветствия: "Прямой эфир из Лондона, это новости Би-би-си".

Именно под этим видео ведущая и разъяснила ситуацию, принеся свои извинения телезрителям.

"Мне так жаль из-за случившегося. Я дурачилась со своей командой и притворялась, что веду обратный отсчет, в то время как режиссер отсчитывал мне от 10 до 0 пальцами, чтобы показать число.

Когда мы добрались до 1, я в шутку показала пальцем вверх и не ожидала, что это заснимут на камеру. Это была шутка команды, и мне так жаль, что она попала в эфир!

Произошедшее не входило в мои намерения, и я сожалею, если кого-то обидела или расстроила. Это была глупая шутка, предназначавшаяся для небольшого числа моих приятелей", - написала она под постом, где было размещено видео.

Кто такая Марьям Мошири?

Как сообщается на сайте телеканала BBC News, Марьям Мошири уже четыре года работает ведущей на канале World News, где она вела многие популярные программы, в том числе Outside Source, The Context, Impact, Global и Newsday, а также была одним из постоянных ведущих новостного канала BBC.

До этого она 16 лет работала бизнес-ведущей на BBC News, представляя ведущие деловые программы, включая World Business Report, Talking Business и Business Briefing.

Марьям в прямом эфире рассказывала о самых громких событиях последних двух десятилетий - от экономических последствий терактов 11 сентября в США до пандемии COVID-19 и войны в Украине. За ее плечами также большие интервью с ведущими мировыми политиками, экономистами, инвесторами.