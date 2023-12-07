Бразилия стягивает войска на границе с Венесуэлой из-за угрозы военной агрессии Каракаса против Гайаны

Бразилия заявила о намерении разместить дополнительный контингент на своей границе с Венесуэлой, после того, как венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о планах аннексировать часть территории другой латиноамериканской страны — Гайаны.

Богатый нефтью регион Гайана-Эссекибо принадлежит Гайане, но Венесуэла с конца XIX века оспаривает права на него.

В минувшее воскресенье власти Венесуэлы провели общенародный референдум по вопросу присоединения этой территории. 95% проголосовавших высказались “за”.

Несмотря на столь впечатляющую цифру, в референдуме приняли участие всего около двух миллионов человек, то есть примерно 10% населения, имеющего право голоса.

Но президента Мадуро это не смущает, он назвал результаты голосования безоговорочной победой и в среду начал реализацию плана аннексии Гайаны-Эссекибо, предложив Национальной ассамблее страны принять законопроект о включении этой территории в состав Венесуэлы.

Он также распорядился, чтобы государственная нефтяная компания выдала лицензии на разработку нефтяных месторождений региона.

Кроме того, отныне на картах Венесуэлы территория Гайаны-Эссекибо будет отмечаться как часть страны. Раньше она изображалась заштрихованной — это означало, что территория спорная.

Гайана привела свои войска в повышенную готовность и обратилась в Совбез ООН с просьбой вмешаться в ситуацию, которая угрожает дестабилизацией всего региона.

Бразильская армия стягивает дополнительные войска и технику к пограничному штату Рорайма.

Если Венесуэла решится на военное вторжение в Гайану-Эссекибо, осуществить его будет возможно только через территорию Бразилии. В тех районах, где Венесуэла и Гайана граничат напрямую, передвижение войск фактически невозможно из-за ландшафта местности.

Бразильское командование завило, что усиливает свое присутствие в регионе, чтобы гарантировать невовлечение Бразилии в конфликт.

В среду с радаров пропал военный вертолет Гайаны, на борту которого находились семь человек. Информации о нем по-прежнему нет, однако глава Геншатаба Омар Хан заявил, что на причастность Венесуэлы к инциденту пока ничто не указывает.

История конфликта

Регион Гайана-Эссекибо занимает 159,5 тыс. кв. км и составляет примерно две трети всей территории Гайаны.

Гайана-Эссекибо столетиями является причиной территориальных споров. Каракас заявляет, что регион отошел Венесуэле после обретения страной независимости от Испании в начале 1800-х.

Однако в 1899 году международный арбитражный суд в Париже присудил эту территорию Британии, которая основала там свою колонию — Британскую Гвиану.

В 1966-м Британия передала правление местным властям, в результате чего образовалось независимое государство Гайана, включившее в себя все земли бывшей колонии.

Уходя, Британия заключила с Венесуэлой договор о том, что для контроля над ситуацией на спорных территориях будет создана специальная комиссия, в которую войдут представили Венесуэлы и Гайаны. Однако такая комиссия до сих пор не создана.

Венесуэла с конца XIX века оспаривает решение парижского арбитража как предвзятое и незаконное и заявляет, что будет удовлетворена только его полной отменой.

В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором потребовала раз и навсегда подтвердить, что Гайана-Эссекибо — законная часть страны. Однако вердикта суда все еще нет.

Венесуэла не признает юрисдикцию Международного суда для решения этого вопроса, но исправно отправляет своих представителей на все заседания в течение последних пяти с лишним лет.