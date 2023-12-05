"Самый долгоиграющий агент". Экс-посол США арестован по обвинению в работе на кубинскую разведку

В Майами арестован отставной американский дипломат, 73-летний Мануэль Роча. Следователи полагают, что он на протяжении десятилетий работал на кубинскую разведку ДГИ.

Роча, дослужившийся до должности американского посла в Боливии, родился в Колумбии, приобрел блестящее образование в США, где учился в Йельском, Гарвардском и Джорджтаунском университетах, и получил американское гражданство в 1978 году.

Три года спустя он поступил в государственный департамент США, где проработал 25 лет. Как утверждает Минюст США, одновременно Роча являлся тайным агентом кубинского правительства.

Пока неясно, каким образом на него вышло ФБР, подославшее к нему в 2022 году своего сотрудника, который выдал себя Роче за эмиссара ДГИ, неоднократно встречался с ним в майамском кафе и записывал их доверительные разговоры.

Среди прочего, в этих беседах Роча не раз хвастался, что прослужил кубинским компаньерос ни много, ни мало 40 лет и оказал им огромную помощь. Он превозносил команданте Фиделя и дело революции и вообще производил впечатление человека, который работает за идею.

Как заявил репортерам в понедельник министр юстиции США Меррик Гарланд, Роча был одним из самых долгоиграющих иностранных агентов в США и сумел внедриться в высшие эшелоны власти.

Карьерный дипломат

В начале своей дипломатической карьеры он работал в американском посольстве в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики, чьим паспортом он со временем обзавелся и ездил с ним на Кубу на тайные свидания со своими компаньерос.

После этого госдепартамент направил Рочу в американское посольство в Тегусигальпу, столицу Гондураса, а вслед за этим командировал в Мехико, где он был уже первым секретарем посольства США. За этим последовала командировка обратно в Доминикану, где Роча выступал в роли главы дипломатической миссии США.

В 1994–1995 гг. Роча работал в Совете национальной безопасности США уполномоченным по межамериканским отношениям. Там в его юрисдикцию входила и Куба, многозначительно отмечает в своем аффидевите (письменном показании под присягой) следователь ФБР Майкл Хейли, разрабатывавший бывшего дипломата.

В 1995 году госдепартамент отправил Рочу в Гавану, куда он прибыл с американским диппаспортом. У США в то время не было дипотношений с Кубой, расторгнутых в 1961 году, и американские интересы в Гаване представляла Швейцария. при чьем посольстве обосновался на два года Роча.

За Кубой последовала Аргентина. Венцом дипломатической карьеры Рочи было назначение в ноябре 1999 года послом США в Боливии, где он прослужил до августа 2002 года.

Работая на протяжении четверти века в госдепе, Роча регулярно проходил проверки ФБР и заполнял анкету на форме SF-86, в которой должен был сообщить, например, работал ли он консультантом у иностранного правительства, фирмы или агентства и нет ли в его личной жизни чего-то, что можно было бы использовать в целях принуждения или шантажа. Роча ни разу не признался в том, что он кубинский агент.

Выйдя на пенсию, он проработал около шести лет советником главы Южного командования США, в юрисдикцию которого входит и Куба. Роча также сделал новую карьеру, на сей раз в частном секторе.

"Никогда не употребляйте К. или Г."

По словам следователя Хейли, до ноября 2022 года ФБР получало информацию, что Роча является тайным агентом ДГИ. 15 ноября ему написал по WhatsApp фэбээровец, назвавшийся Мигелем и представившийся сотрудником ДГИ.

Он заявил, что представляет "его друзей из Гаваны" и получил приказ связаться с ним и передать сообщение.

"Я знаю, что вы являетесь большим нашим другом еще с тех пор, как вы были в Чили", – написал агент.

Дальше в послании говорилось: «У нас на острове есть небольшие проблемы, равно как и в нашем посольстве в Санто-Доминго, но вы не беспокойтесь, я здесь, чтобы разрулить ситуацию. Но это очень деликатные вопросы, и будет лучше всего поговорить с вами лично».

Роча согласился встретиться на следующий день в кафетерии на 6-й улице перед Первой пресвитерианской церковью Майями.

Идя на встречу, Роча по словам следователя Хейли, профессионально делал маневры для обнаружения хвостов, как будто взятые из руководства ДГИ. Он шел к церкви не прямо, а причудливым курсом, и не сразу подошел к месту встречи, а внимательно рассматривал его издали.

Роча рекомендовал своему новому знакомому никогда не упоминать Гавану или Кубу, а говорить только «Остров».

"Никогда не употребляйте К. или Г.", – сказал он и поведал, что "Управление" (Direccion), как в их кругах называют кубинскую разведку, велело ему вести нормальную жизнь, после чего он создал себе легенду "человека правых взглядов".

В понедельник судья назначил на среду следующее заседание, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения. В чем конкретно обвинить Рочу, теперь будет решать большое жюри.

Следователь ФБР Хейли упомянул в своем аффидевите, что Роча действовал в роли иноагента без того, чтобы зарегистрироваться в Минюсте, участвовал в преступном сговоре с этой целью и пользовался американским паспортом, полученным под ложным предлогом.

О шпионаже не говорится ни слова. Американские прокуроры не любят шпионских процессов, на которых защита будет вытягивать гостайну из свидетелей обвинения и вполне может в этом преуспеть.

Обычно в таких случаях прокуроры предлагают обвиняемому договориться о признательной сделке. Даже по указанным обвинениям Роче грозит до 10 лет, что в его возрасте близко к пожизненному сроку, поэтому соблазн облегчить свою участь может быть неодолим.

В понедельник Роча расплакался, глядя, как из зала выходят его родные.