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Путин и Барби попали в шорт-лист людей года по версии Time

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Contributor / Getty Images

Журнал Time включил президента России Владимира Путина и куклу Барби в шорт-лист претендентов на звание "человек года", передает NUR.KZ со ссылкой на издание.

Американский журнал Time представил шорт-лист претендентов на звание "человека года" по версии издания. В список вошли:

  • президент России Владимир Путин;
  • лидер Китая Си Цзиньпин;
  • кукла Барби;
  • король Великобритании Карл III;
  • певица Тейлор Свифт;
  • глава OpenAI Сэм Альтман;
  • глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;
  • участники забастовок в Голливуде;
  • прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа.

Как отмечает издание, с 1927 года "человеком года" по версии Time ежегодно называют человека, группу или концепцию, которые в наибольшей степени повлияли на заголовки газет, как в лучшую, так и в худшую сторону. Ранее в число номинантов входили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, Мартин Лютер Кинг-младший, канцлер Германии Ангела Меркель, Папа Римский Франциск и активистка Грета Тунберг.

Победитель 2023 года будет объявлен уже завтра, 6 декабря.

Как пишет РБК, Путин становился "человеком года" по версии Time в 2007 году, также он не раз попадал в список Time100, в том числе в прошлом году.

Напомним, в прошлом году самым влиятельным человеком по версии журнала Time стал президент Украины Владимир Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049197-putin-i-barbi-popali-v-short-list-lyudey-goda-po-versii-time/

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