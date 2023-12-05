Путин и Барби попали в шорт-лист людей года по версии Time

Журнал Time включил президента России Владимира Путина и куклу Барби в шорт-лист претендентов на звание "человек года", передает NUR.KZ со ссылкой на издание.

Американский журнал Time представил шорт-лист претендентов на звание "человека года" по версии издания. В список вошли:

президент России Владимир Путин;

лидер Китая Си Цзиньпин;

кукла Барби;

король Великобритании Карл III;

певица Тейлор Свифт;

глава OpenAI Сэм Альтман;

глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;

участники забастовок в Голливуде;

прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа.

Как отмечает издание, с 1927 года "человеком года" по версии Time ежегодно называют человека, группу или концепцию, которые в наибольшей степени повлияли на заголовки газет, как в лучшую, так и в худшую сторону. Ранее в число номинантов входили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, Мартин Лютер Кинг-младший, канцлер Германии Ангела Меркель, Папа Римский Франциск и активистка Грета Тунберг.

Победитель 2023 года будет объявлен уже завтра, 6 декабря.

Как пишет РБК, Путин становился "человеком года" по версии Time в 2007 году, также он не раз попадал в список Time100, в том числе в прошлом году.

Напомним, в прошлом году самым влиятельным человеком по версии журнала Time стал президент Украины Владимир Зеленский.