Путин и Барби попали в шорт-лист людей года по версии Time
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Журнал Time включил президента России Владимира Путина и куклу Барби в шорт-лист претендентов на звание "человек года", передает NUR.KZ со ссылкой на издание.
Американский журнал Time представил шорт-лист претендентов на звание "человека года" по версии издания. В список вошли:
- президент России Владимир Путин;
- лидер Китая Си Цзиньпин;
- кукла Барби;
- король Великобритании Карл III;
- певица Тейлор Свифт;
- глава OpenAI Сэм Альтман;
- глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;
- участники забастовок в Голливуде;
- прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа.
Как отмечает издание, с 1927 года "человеком года" по версии Time ежегодно называют человека, группу или концепцию, которые в наибольшей степени повлияли на заголовки газет, как в лучшую, так и в худшую сторону. Ранее в число номинантов входили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, Мартин Лютер Кинг-младший, канцлер Германии Ангела Меркель, Папа Римский Франциск и активистка Грета Тунберг.
Победитель 2023 года будет объявлен уже завтра, 6 декабря.
Как пишет РБК, Путин становился "человеком года" по версии Time в 2007 году, также он не раз попадал в список Time100, в том числе в прошлом году.
Напомним, в прошлом году самым влиятельным человеком по версии журнала Time стал президент Украины Владимир Зеленский.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049197-putin-i-barbi-popali-v-short-list-lyudey-goda-po-versii-time/