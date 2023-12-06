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"Огромный риск терактов в ЕС". Евросоюз опасается нападений джихадистов перед Рождеством

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Полиция на месте происшествия
Место происшествия. Иллюстративное фото: Scott Olson/Getty Images

Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что в предстоящий рождественский сезон существует «огромный риск террористических актов в Европейском союзе».

Юханссон объяснила резкий рост угрозы общественной поляризацией, вызванной войной между Израилем и ХАМАС.

Она не уточнила, стали ли причиной ее предупреждения некие конкретные разведданные, но они прозвучали спустя несколько дней после того, как в Париже в результате вооруженного нападения погиб один турист и были ранены еще двое.

«Недавно мы видели это в Париже, и, к сожалению, мы видели подобное и раньше», — добавила Юханссон перед встречей министров внутренних дел ЕС.

По ее словам, власти ЕС выделили на дополнительные меры безопасности 30 млн евро.

Аналогичное предупреждение недавно сделала и министра внутренних дел Германии Нэнси Фазер.

Она заявила журналистам, что власти ЕС должны быть особенно бдительны, поскольку, по ее словам, есть высокий риск «радикализации жестоких преступников-исламистов».

Нападения в Европе

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и начала военной операции израильской армии в секторе Газа в странах Европы произошло множество преступлений на почве ненависти.

В прошлую субботу в центре Парижа, около Эйфелевой башни, на туристов было совершено нападение. От ножевых ранений умер 23-летний немецкий турист по имени Коллин Б, а его подруга и британский турист были ранены.

На месте преступления полиция задержала 26-летнего уроженца Франции по имени Арманд Р., который вырос в нерелигиозной иранской семье.

По данным правоохранительных органов, он присягнул на верность группировке «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России и многих других странах мира) и ранее находился тюрьме за планирование теракта в деловом районе Парижа Ла-Дефанс.

В 2020 году полиция допрашивала его в связи с тем, что он поддерживал контакт с Абдуллахом Анзоровым, убившим под Парижем учителя Сэмюэля Пати.

По словам прокурора по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикара, мать Арманда Р. выражала обеспокоенность по поводу поведения сына, но на тот момент у полиции не было никаких доказательств, чтобы принять дальнейшие меры.

Германия также находится в состоянии повышенной готовности к возможному нападению.

На прошлой неделе в двух разных частях страны были задержаны два подростка по подозрению в планировании джихадистского нападения на рождественскую ярмарку в городе Леверкузен.

Кроме того, под стражей по подозрению в планировании нападения с ножом на рождественскую ярмарку в Ганновере находится 20-летний иракец, прибывший в Германию в прошлом году.

Глава ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер предупредил о предупредил о «значительном потенциале опасности», которую представляют сторонники ХАМАС не только для рождественских рынков, но и для крупных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры в Париже и Чемпионат Европы по футболу в следующем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049171-ogromnyy-risk-teraktov-v-es-evrosoyuz-opasaetsya-napadeniy-dzhihadistov-pered-rozhdestvom/

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