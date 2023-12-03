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Полиция провела рейды в гей-заведениях Москвы после закона о запрете "ЛГБТ-движения"

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Флаг ЛГБТ
Флаг ЛГБТ. Иллюстративное фото: Marc Bruxelle / EyeEm / Getty Images

Московская полиция провела рейды в нескольких гей-заведениях города на следующий день после того, как Верховный суд России принял решение объявить вне закона «ЛГБТ-движение». Об этом сообщили несколько российских телеграм-каналов.

Во время рейдов в пятницу вечером силовики ненадолго задерживали посетителей и на выходе фотографировали их паспорта, сообщил канал «Осторожно новости».

Один из участников ЛГБТ-вечеринки на улице Малая Якиманка анонимно рассказал каналу, что опасается, что ему дадут длительный тюремный срок.

«Я *** (испугался) честно, когда остановилась музыка и сказали, что облава ментов. Я подумал, что все, меня посадят на 12 лет. На выходе сфотографировали паспорт», — сказал мужчина.

В заведение на Малой Якиманке полицейские ворвались, заявив, что ищут наркотики, сообщают «Осторожно новости». По словам журналистов, там находились около 300 человек, включая иностранцев.

По данным издания, полицейские также побывали в гей-клубах на метро Полянка и Автозаводская. О рейдах в трех столичных клубах в пятницу вечером также сообщил телеграм-канал «Сота». «Осторожно Москва» также писала о визите полицейских в сауну у Цветного бульвара.

Городские власти пока не комментировали ситуацию.

В телеграм-каналах выложены фотографии и видео, на которых видны полицейские и служебный фургон возле, как утверждается, одного из гей-клубов.

За день до этих рейдов Верховный суд России признал экстремистской организацией так называемое «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность на всей территории страны. Решение вступит в силу с 10 января после апелляции, успех которой, по словам юристов, крайне маловероятен.

Решение стало удовлетворением иска Минюста, хотя такой формальной организации, как «международное общественное движение ЛГБТ», не существует.

Как отмечает корреспондентка Би-би-си Анастасия Голубева, это уже третья инициатива по ограничению прав ЛГБТК-людей в России за последний год.

В прошлом ноябре был принят закон, полностью запрещающий так называемую «пропаганду нетрадиционных отношений» (до него «пропаганда» была запрещена только среди несовершеннолетних).

Упоминания ЛГБТ были удалены из книг, фильмов, рекламы и телешоу, а в начале ноября один российский телеканал обесцветил радугу в южнокорейском поп-видео, чтобы его не обвинили в нарушении закона о «гей-пропаганде».

Затем в июле 2023 года был принят закон, запрещающий трансгендерный переход — смену документов и медицинское вмешательство для транс-людей.

В 2020 году в конституцию России было записано, что брак означает союз между мужчиной и женщиной. Однополые союзы в России не признаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048872-politsiya-provela-reydy-v-gey-zavedeniyah-moskvy-posle-zakona-o-zaprete-lgbt-dvizheniya/

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