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Новый президент Эквадора прибыл на свою инаугурацию под советскую песню "День Победы"

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Даниэль Нобоа
Даниэль Нобоа. Фото: Franklin Jacome/Getty Images

Новоизбранный президент Эквадора Даниэль Нобоа прошествовал на свою инаугурацию под марш из знаменитой в СССР песни "День Победы". Кадры транслировали национальные телеканалы Эквадора.

Как пишет Страна.ua, инаугурация транслировалась на телеканале TC Televisión.

На кадрах видно, как Нобоа идет по красной дорожке вместе с семьей под советскую песню "День Победы" композитора Давида Тухманова. Мелодию исполнил оркестр.

При этом издание отмечает, что на его инаугурации присутствовал только один иностранный лидер - президент Колумбии Густаво Петро.

Life.ru пишет, что оркестр исполнил на инаугурации сразу несколько торжественных маршей, в том числе и марш из "Дня Победы".

Напомним, выборы президента Эквадора прошли в октябре этого года. Победу одержал 35-летний Даниэль Нобоа, став самым молодым президентом своей страны.

Нобоа набрал 52,1% голосов избирателей, его оппонент Луиза Гонсалес – 47,9%.

Сообщалось, что пост главы государства Нобоа будет занимать всего 17 месяцев – с конца ноября 2023 года по май 2025 года, так как текущие выборы были досрочными.

Новоизбранный президент является представителем "Национального демократического действия", а также сыном бизнесмена Альваро Нобоа, который пять раз безуспешно баллотировался на пост президента Эквадора.

По информации на официальном сайте Даниэля Нобоа, политик родился 30 ноября 1987 года в городе Гуаякиль.

Изучал деловое администрирование в Школе бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета, а интерес к госслужбе привел его к получению степени в области государственного управления в Гарвардской школе Кеннеди и степени магистра в области управления и политических коммуникаций в Университете Джорджа Вашингтона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048563-novyy-prezident-ekvadora-pribyl-na-svoyu-inauguratsiyu-pod-sovetskuyu-pesnyu-den-pobedy-video/

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