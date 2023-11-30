Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Ему было 100 лет

В возрасте 100 лет скончался Генри Киссинджер – самый влиятельный госсекретарь в истории Соединенных Штатов послевоенной эпохи, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

О смерти Генри Киссинджера сообщила его собственная консалтинговая фирма. Экс-госсекретарь США скончался в своем доме в Кенте, штат Коннектикут. Ему было 100 лет.

Хайнц Альфред Киссинджер родился 27 мая 1923 года в баварском городе Фюрт, Германия в семье школьного учителя Луиса Киссинджера и Паулы (Штерн) Киссинджер, дочери торговца скотом. Осенью 1938 года нацистские власти разрешили им покинуть Германию – семья иммигрировала в Нью-Йорк.

По информации на его официальном сайте, Генри Киссинджер был 56-м государственным секретарем США, американским ученым, а также лауреатом Нобелевской премии мира.

Отмечается, что доктор Киссинджер являлся одним из самых влиятельных специалистов по внешней политике и национальной безопасности в США после Второй мировой войны. Он принимал участие в сфере национальной безопасности страны более 70 лет.

Будучи советником по национальной безопасности, а затем госсекретарем в администрациях президентов Никсона и Форда, Киссинджер был автором некоторых из наиболее важных, а иногда и противоречивых политических решений этих администраций.

Он сыграл важную роль в открытии Китая для западного мира, был главным сторонником разрядки в отношениях с СССР, которая снизила напряженность во время холодной войны.

До работы в правительстве доктор Киссинджер работал преподавателем Гарвардского университета, где с 1952 по 1969 год руководил Международным семинаром.