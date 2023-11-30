Против Криштиану Роналду подали иск на $1 млрд за рекламу криптобиржи Binance

Группа инвесторов подала иск против футболиста Криштиану Роналду с требованием выплатить более 1 млрд долларов в качестве компенсации за рекламу крупнейшей криптобиржи мира Binance.

Инвесторы утверждают, что Роналду, рекламировавший связанную с Binance коллекцию NFT-токенов, подтолкнул их к инвестициям, которые принесли им убытки.

Би-би-си обратилась за комментариями к Роналду и бирже криптовалют Binance и ожидает ответа.

В ноябре 2022 года Binance начала продавать свою первую коллекцию NFT-токенов (цифровых произведений искусства, созданных с помощью технологии блокчейна), которые представляли собой виртуальные статуэтки Роналду. Футболист говорил, что таким образом хочет поблагодарить своих поклонников «за многие годы поддержки».

Роналду также обещал покупателям токенов, что этот выпуск «поменяет мир NFT и выведет футбол на новый уровень».

Однако в результате самый дешевый NFT-токен из коллекции Роналду, который в ноябре 2022 года продавался за 77 долларов, год спустя оценивался только в 1 доллар.

Что такое NFT-токены

NFT или уникальный токен — это цифровой криптографический объект, созданный с помощью технологии блокчейна, которая применяется в криптовалютах.

Многие коллекционеры сегодня собирают цифровые произведения в виде NFT, однако критики технологии говорят, что их рынок крайне волатилен, а вопрос о том, дает ли обладание токеном какое-то право на связанный с ним реальный объект, остается открытым.

Главная ценность такого токена — в его уникальности, поскольку именно это качество заставляет ценителей искусства платить огромные суммы за те или иные произведения.

Однако в случае с цифровыми произведениями искусства уникальность неочевидна, поскольку речь идет о файлах, которые, как правило, можно легко копировать. В случае NFT уникальность обеспечивается благодаря блокчейну, то есть фиксированию кода сразу на многих компьютерах одновременно.

Коллекция NFT-токенов Роналду носила название CR7 (по инициалам спортсмена и номеру, под которым он обычно выступает).

Этот бренд также использовался для нескольких других фирменных продуктов, таких как обувь и парфюм. Коммерциализация имени Роналду помогла ему стать одним из самых богатых спортсменов планеты: по данным журнала Forbes, за год до мая 2023 года он заработал 136 млн долларов.

Истцы утверждают, что использование имени Роналду помогло Binance увеличить число пользовательских запросов в интернете о криптобирже на 500%. Они также говорят, что участие футболиста подтолкнуло инвесторов к вложению денег в собственную криптовалюту Binance под названием BNB — ее авторы иска классифицируют как «незарегистрированные ценные бумаги».

Виноват не только Роналду?

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) считает, что такие активы, как криптовалюта, действительно могут считаться формой ценных бумаг, поэтому рекламирующие их знаменитости должны соблюдать связанные с этой сферой законы США.

Глава SEC Гари Генслер ранее говорил, что звезды обязаны «раскрывать перед публикой данные, от кого и сколько они получают за рекламу вложений в ценные бумаги».

«Когда знаменитости рекламируют те или иные инвестиционные возможности, в том числе вложения в криптовалюту, инвесторы должны проявлять осторожность и внимательно изучить, подходят ли для них такие инвестиции. И они должны знать, по какой причине знаменитости занимаются этой рекламой», — сказал Генслер.

Истцы считают, что Роналду был обязан публично объявить, сколько ему заплатили за рекламу Binance, однако этого не сделал.

Глава консалтинговой фирмы DeVere Group Найджел Грин считает, что в ситуации с иском против Роналду нельзя винить одного лишь футболиста.

«Очень важно понимать, что возлагать вину только на Роналду — это значит очень упростить сложный вопрос, — говорит эксперт. — Вместо этого надо обратить внимание на международные регулятивные органы, которые очень медлили с введением четких правил для этой развивающейся финансовой среды».

Групповые иски также были поданы в связи с рекламой рухнувшей криптобиржи FTX — на них придется отвечать американской Главной лиге бейсбола, а также гоночному чемпионату «Формула-1» и компании Mercedes-Benz.

Судя по сообщениям Роналду в соцсетях, он намерен продолжать сотрудничество с Binance в будущем.

Групповой иск против Роналдо был подан вскоре после того, как глава Binance Чанпэн Чжао подал в отставку, признав себя виновным по обвинениям в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. При этом сама Binance согласилась заплатить властям США штраф в размере 4,3 млрд долларов.

Американские прокуроры считают, что биржа намеренно скрывала информацию от правоохранительных органов, подрывала режим контроля за выполнением санкций и не докладывала о подозрительных транзакциях.