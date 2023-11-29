Авиакомпания Virgin Atlantic выполнила первый дальний рейс на экотопливе, но экологи недовольны

Boeing 787 Dreamliner британской авиакомпании Virgin Atlantic во вторник совершил первый трансатлантический перелет из Лондона в Нью-Йорк на экологичном авиационном топливе (SAF).

Топливо, на котором был осуществлен перелет, было сделано на основе отработанного пищевого масла и жиров животного происхождения, с добавлением небольшого количества синтетического керосина (его произвели из отходов кукурузы).

На борту "Рейса100" находился сам основатель группы Virgin сэр Ричард Брэнсон, министр транспорта Великобритании Марк Харпер, а также генеральный директор Virgin Atlantic Шай Вайс. Ни пассажиров с билетами, ни груза на борту не было.

В Лондон самолет, оснащенный двумя двигателями Rolls-Royce Trent 1000, вернется на обычном авиационном керосине, поскольку двигатели коммерческих авиалайнеров не сертифицированы для полетов на смеси, в которой присутствует более 50% SAF.

В декабре прошлого года правительство выделило компании Virgin Atlantic миллион фунтов стерлингов на проведение показательного полета с целью продемонстрировать эффективность экотоплива и его потенциал в деле снижения выбросов в атмосферу двуокиси углерода.

"Никто не думал, что дальнемагистральные лайнеры когда-нибудь смогут летать на экологичном авиационном топливе, — сказал перед вылетом Ричард Брэнсон. — Сегодня мы надеемся посрамить скептиков и доказать, что это возможно. И как только мы это сделаем, мы сможем сказать производителям топлива: мы продемонстрировали, что это возможно, и если вы дадите нам такое топливо, мы будем его использовать".

На долю авиационной промышленности приходится от 2 до 3% выбросов в атмосферу парниковых газов.

Пока авиадвигатели, работающие на водороде или электричестве, не стали реальностью, отрасль пытается опробовать виды топлива, сделанные из отходов или восполнимых видов сырья.

Почему недовольны экологи

Экологов эксперимент с SAF не впечатлил.

Группа Stay Grounded (что можно перевести как "оставайся на земле") заявила, что это "зеленая профанация". Такой термин используют в отношении компаний, которые вводят в заблуждение общественность, утверждая, что их продукция или деятельность являются экологически чистыми.

"Пока внимание общественности привлекают к факту одного якобы "зеленого" полета, ежедневно осуществляется сотня тысяч рейсов на обычном ископаемом топливе", — заявила представительница Stay Grounded Магдалена Хойвизер.

Раскритиковали перелет и в Greenpeace (в России она признана «нежелательной организацией»).

"Два потенциальных источника по-настоящему восполнимого авиационного топлива сильно ограничены в своих масштабах, — отметил директор Greenpeace по науке Дуг Парр. — Отходы, которые использовались для производства биокеросина в этом эксперименте, недоступны в объемах, необходимых для того, чтобы повлиять на выбросы авиаперелетов в целом".

Что такое экологичное авиационное топливо (SAF)?

SAF — это жидкое топливо, которое может быть добавлено в обычный авиационный керосин без необходимости менять конструкцию двигателя или всего самолета.

Оно, как утверждают специалисты, позволяет убрать из выбросов на всех этапах производства и сжигания до 80% двуокиси углерода.

SAF можно делать из самого разного сырья, от технических сельскохозяйственных культур до бытовых отходов, но в основном используется отработанное растительное масло, которое поставляют заведения общепита.

Правда, эксперты предупреждают, что отходов, из которых можно производить SAF, в мире совсем не так много, как может казаться, тем более, что из них хотят делать топливо и для автомобилей и судов, которое проще и дешевле, чем авиационное топливо.

К тому же велика вероятность, что использование растительных масел для изготовления топлива может привести к росту цен на рынке продовольствия.

Не первая попытка

В истории авиации это уже не первая попытка показать, что отрасль идет в ногу со временем и старается сократить выбросы двуокиси углерода.

В декабре прошлого года поставщик авиационного топлива, компания Air BP, успешно запустила в полет военную версию самолета Airbus A330 на "экологичном" топливе.

Авиалайнер A380 дубайской компании Emirates на прошлой неделе совершил полет, в котором на SAF работал один из четырех его двигателей.

В начале ноября американская компания Gulfstream Aerospace осуществила первый трансатлантический перелет на 100% SAF, но это был не большой лайнер, а бизнес-джет.

Каковы перспективы у SAF?

Сейчас SAF составляет не более 0,1% от всего топлива, используемого в авиации, однако многие авиалинии поставили себе целью к 2030 году довести его долю до 10%.

В целом же индустрия авиаперевозок стремится прийти к "нулевому" выбросу к 2050 году, а это значит, что 65% авиатоплива должно будет приходиться на долю SAF.

Впрочем, экотопливо - не единственная альтернатива.

В числе прочего также рассматривается возможность производить синтетические виды топлива, которые потенциально могут даже лучше подходить для производства SAF в долгосрочной перспективе.

Впрочем, здесь тоже не обходится без подводных камней: синтетическое топливо пока что обходится в десять раз дороже обычного авиационного керосина и все еще дороже SAF на основе биотоплива. К тому же, его пока что почти нет на рынке.

Другой альтернативой остается водород, но двигатели, которые смогут на нем работать, по прогнозам появятся лишь в середине 2030 года, да и то будут пригодны лишь для ближнемагистральных самолетов.