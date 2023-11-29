Назван самый влиятельный человек Европы по версии издания Politico

Газета Politico назвала польского политического деятеля Дональда Туска самым влиятельным человеком в Европе. Ежегодный рейтинг опубликован на сайте издания, передает NUR.KZ.

Лидер польского оппозиционного объединения «Гражданская коалиция», бывший председатель Европейского совета Дональд Туск стал самым влиятельным человеком Европы по версии европейского бюро газеты Politico.

Как пишет издание, на протяжении двух десятилетий "двое мужчин вели битву за душу Польши". Дональд Туск, борющейся за демократическое, современное европейское видение будущего и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, который выступает за традиционалистов и националистов.

"У каждого человека был шанс сформировать Польшу по своему образу и подобию, только для того, чтобы другой повернул время вспять. Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова", - отмечает издание.

Между тем, в составленном рейтинге определили не только лучших, но и так называемых "разрушителей". Именно так называется одна из категорий рейтинга.

Главным "Разрушителем года" по версии Politico стала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"Эльвира Набиуллина - главный технократ, поддерживающий в рабочем состоянии военную машину президента России Владимира Путина. За десять лет, которые она провела у руля центрального банка России, денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву.

В процессе банкир Путина, когда-то считавшийся сдерживающим фактором, а теперь его молчаливый помощник, сумел предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, направленных на истощение казны Кремля и продление войны на Украине", - отмечается в сообщении на сайте.

Стоит отметить, что Владимира Зеленского, который в 2022 году был признан самым влиятельным человеком Европы по версии издания Politico, перенесли в другую категорию, дав номинацию "Мечтатель года".

"Время от времени появляется лидер и в одиночку меняет ход истории, не мощью своей армии или мощью своей экономики, а силой своих слов. Президент Украины Владимир Зеленский - такой лидер", - говорится в сообщении на сайте.