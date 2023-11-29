Конвертоплан Osprey ВС США разбился в Японии

Военный самолет США Osprey потерпел крушение у острова Якусима в префектуре Кагосима в Японии. На борту самолета, по предварительным данным, было восемь человек, сообщает агентство Kyodo.

Агентство, ссылаясь на береговую охрану Японии, сообщает, что экстренный вызов о крушении был получен в среду, 29 ноября, около 14:45.

"По данным министерства обороны Японии, Osprey исчез с радаров около 14:40. Береговая охрана направила патрульные суда и самолеты для поиска в этом районе. Офис аэропорта Якусима в префектуре Кагосима сообщил, что Osprey, возможно, потерпел крушение в районе примерно в 2-4 километрах от аэропорта", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, обломки самолета обнаружены у острова Якусима. О выживших или погибших пока информации нет.