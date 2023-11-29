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Астероид Бенну: британские ученые изучат фрагмент "самого опасного объекта Солнечной системы"

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Астероид в космосе
Астероид. Иллюстративное фото: QAI Publishing/Universal Images Group/Getty Images

Фрагменты астероида Бенну, который американское космическое агентство НАСА назвало самым опасным объектом в Солнечной системе, доставлены в Великобританию.

Крошечные кусочки камней и пыли с объекта под названием Бенну ожидает всесторонняя серия тестов и экспериментов в лондонском Музее естественной истории, а также в Открытом, Манчестерском и Оксфордском университетах.

Профессор Сара Рассел из Музея естественной истории в интервью Би-би-си охарактеризовала кусочек астероида как небольшое, но весомое пожертвование американского космического агентства, назвав его «сотней миллиграммов прекрасного».

Космический аппарат НАСА Osiris-Rex взял образец на поверхности 500-метрового астероида Бенну в 2020 году. Капсула с добытым материалом приземлилась в пустыне американского штата Юты два месяца назад.

НАСА весьма интересуется этим астероидом, в немалой степени и потому, что у него есть шанс столкнуться с нашей планетой в ближайшие 300 лет. Именно поэтому его называют самым опасным объектом нашей планетной системы.

Еще более важно то, что фрагмент астероида может помочь расширить наши представления о формировании Солнечной системы 4,6 млрд лет назад.

Секрет кроется в химическом составе Бенну, который практически не изменился с течением времени.

В исследовании принимают участие сотни ученых по всему миру.

Например, команда Музея естественной истории обладает значительным опытом в технике дифракции рентгеновских лучей, с помощью которых можно определить типы минералов и их соотношение в породе.

«У нас есть рентгеновская установка, позволяющая нам проводить эксперименты, которые другим не под силу, — объясняет доктор Эшли Кинг из Музея естественной истории. — Кроме того, у нас невероятная коллекция минералов, а значит, есть все необходимые стандарты. То есть мы можем проводить сравнения, которые помогут нам в расчетах».

Доктор Кинга может пользоваться хорошим набором приборов в его институте на западе Лондона. Однако он будет работать и на самой большой рентгенографической установке в Великобитании — Diamond Light Source в Харуэлле в графстве Оксфордшир, по размерам сравнимой с футбольным стадионом.

Diamond генерирует мощные пучки рентгеновских лучей, обеспечивая новый уровень чувствительности и разрешения.

Предварительные анализы, сделанные в НАСА при участии доктора Кинга, показали, что в породе Бенну содержится много углерода и минералов, содержащих воду.

Это отличный знак.

Существует теория, что богатые углеродом и водой астероиды, подобные Бенну, могли сыграть роль в доставке на Землю на раннем этапе ее развития некоторых ключевых компонентов. Возможно, именно так планета получила воду для своих океанов и некоторые химические соединения, необходимые для зарождения жизни.

На первый взгляд 100 мг породы, переданные Великобритании, — это не слишком много. Диаметр самых крупных фрагментов составляет менее 2 мм, а некоторые из самых мелких едва заметны невооруженным глазом.

«Это всего лишь чайная ложка, но представьте себе, сколько отдельных крупинок, например, в чайной ложке сахара. Мы будем изучать этот материал по крупинке, — говорит профессор Рассел, возглавляющая группу планетарных материалов в музее. — Возможно, это работа на всю жизнь».

У НАСА в запасе есть еще немало интересного, хотя ученые сами не знают, сколько именно.

Полностью открыть контейнер с образцами, которые доставил на Землю Osiris-Rex, пока не удалось — закрывающая контейнер пластина не откручивается. Ученым из Космического центра им. Джонсона в Техасе приходится искать для этого новые инструменты.

100 мг, доставшиеся Великобритании, — это малая часть 70 г породы, которая высыпалась из контейнера в процессе его подготовки к возвращению на Землю.

Но даже эти 70 граммов — это на 10 граммов больше минимального количества грунта, который миссия должна была доставить на Землю.

Поэтому с высвобождением оставшихся 200 или около того граммов вещества можно не торопиться.

Ученые из Британии и других стран мира надеются отчитаться о первых результатах своей работы на Конференции по лунным и планетарным наукам в марте 2024 года. Как ожидается, в это же время или вскоре после в журнале Meteoritics & Planetary Science будут опубликованы две крупные обзорные статьи.

НАСА планирует поместить большую часть образца Бенну в архив, чтобы сохранить его для будущих поколений — для ученых, которые, возможно, еще даже не родились, чтобы работать в лабораториях, которых сегодня не существует. И используя приборы, которые еще только предстоит изобрести.

Джонатан Амос

Научный корреспондент Би-би-си

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048091-asteroid-bennu-britanskie-uchenye-izuchat-fragment-samogo-opasnogo-obekta-solnechnoy-sistemy/

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