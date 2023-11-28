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Спасатели в Индии почти добрались до оказавшихся под завалами тоннеля рабочих. Операция продолжалась 17 дней

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Рухнувший в Индии тоннель
Рухнувший в Индии тоннель. Фото: Sajjad Hussain/AFP via Getty Images

Спасательная операция на севере Индии, где под завалами рухнувшего тоннеля в Гималаях оказался 41 рабочий, вышла на финишную прямую. Власти округа, где произошло обрушение, сообщают, что спасатели практически добрались до рабочих, контакт с ними установлен.

Обрушение в тоннеле произошло 17 дней назад на глубине 4,5 километра. По предварительным данным, все пострадавшие живы.

Как только было просверлено первое отверстие в толще завалов, оказавшихся в ловушке людей по мере возможностей снабжали едой, водой и кислородом. Но были опасения, что дефицит кислорода рано или поздно начнет негативно отражаться на их состоянии.

В спасательной операции задействовано более сотни человек. Ее суть заключалась в том, чтобы проложить бетонную трубу сквозь завалы.

Сообщается, что спасателям осталось просверлить около пяти метров, после чего они начнут подъем рабочих на поверхность.

"Мы надеемся, что при том темпе, который есть сейчас, мы очень скоро справимся с ситуацией", — сказал главный министр штата Уттаркханд Пушкар Сингх Дами.

Он объяснил, что сначала работы продвигались медленно, так как при бурении сквозь завалы оборудование то и дело натыкалось на металлические препятствия. Сейчас это этап пройден, осталось преодолеть только небольшую толщу камней и гравия.

Возведение тоннеля протяженностью 4,5 километра было частью проекта по строительству дороги в северном гималайском штате Уттаракханд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048059-spasateli-v-indii-pochti-dobralis-do-okazavshihsya-pod-zavalami-tonnelya-rabochih-operatsiya-prodolzhalas-17-dney/

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