Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Скифское золото из музеев Крыма вернулось в Украину

Опубликовано:

Самородок золота
Золото. Иллюстративное фото: pixabay.com

Историческая коллекция древних сокровищ из музеев Крыма вернулась в Украину после почти 10-летнего спора с Россией, сообщили украинские власти.

565 предметов, включая скифские и сарматские украшения и скульптуры, привезены в Киев из Нидерландов.

Среди них золотой скифский парадный шлем IV века до нашей эры и другие сокровища эпохи колонизации Крыма древними греками.

Коллекция, в основном из крымских музеев, находилась на правах аренды в амстердамском музее Алларда Пирсона, когда Россия аннексировала украинский полуостров в 2014 году.

И Украина, и Россия претендовали на эту коллекцию, но голландские суды поддержали Киев.

В заявлении Национального музея истории Украины в Киеве, опубликованном в понедельник, говорится: «После почти 10 лет судебных слушаний артефакты из четырех крымских музеев, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину».

Как заявил музей, коллекция, включающая бронзовые мечи, золотые шлемы и драгоценные камни, будет храниться в Киеве до «деоккупации Крыма».

Крымские музеи, где они первоначально хранились, при поддержке Москвы безуспешно пытались доказать, что артефакты следует вернуть на полуостров.

В 2021 году голландский апелляционный суд постановил, что сокровища принадлежат Украине, а не конкретным музеям. Верховный суд страны согласился с этим решением в своем постановлении ранее в этом году.

«Это решение положило конец спору. Музей Алларда Пирсона должен вернуть эти художественные сокровища государству Украина, а не музеям Крыма», — говорится в постановлении Верховного суда, принятом в июне.

Это решение позволило вернуть сокровища в Киевский Национальный музей истории.

Сергей Аксенов, назначенный Россией глава Крыма, заявил в понедельник, что решение Нидерландов вернуть сокровища Украине было ожидаемым, «потому что и Запад, и Киев не заботятся о законе».

Он добавил, что вопрос будет решен только тогда, когда будут достигнуты «цели специальной военной операции», поставленные президентом России Путиным.

Российские государственные СМИ цитируют слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что коллекция принадлежит Крыму и она должна быть там.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047886-skifskoe-zoloto-iz-muzeev-kryma-vernulos-v-ukrainu/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Маск признал, что пропалестинский слоган «от реки до моря» означает призыв к геноциду, и пообещал бороться с антисемитизмом в своей соцсети X Раскрыта тайна «человека с ветками» на обложке знаменитого четвертого альбома Led Zeppelin Погром в аэропорту Махачкалы: СКР нашел 20 подозреваемых, а Путин пожаловался на «свинство заокеанских деятелей»

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.