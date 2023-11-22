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Французский пилот обезглавил парашютиста крылом самолета. Он получил за это условный срок

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Спортсмен открыл парашют
Парашют. Иллюстративное фото: By Eve Livesey/Getty Images

Во вторник уголовный суд французского города Монтобан приговорил к году лишения свободы условно пилота парашютного клуба в регионе Тарн-э-Гаронна. Во время полета его самолет задел парашютиста, который планировал на вингсьюте, в результате чего тот погиб.

Пилот, имя которого не оглашается (во французской прессе его называют Ален С.), зацепил 40-летнего Николя Гали крылом своего самолета через несколько мгновений после прыжка.

По данным Times, 27 июля 2018 года Гали и еще один парашютист выпрыгнули в своих вингсьютах из одномоторного самолета над городом Булок-ан-Керси, расположенного к северу от Тулузы, на юге Франции.

Самолет, из которого выпрыгнули парашютисты, находился на высоте около 4400 метров и сразу начал снижаться в сторону аэродрома.

Через некоторое время самолет настиг обоих парашютистов на высоте около 300 метров. К этому моменту они уже завершили свободное падение и планировали в своих вингсьютах.

Вингсьют - это специальный костюм для полета, имеющий перепонки между руками и ногами, он обладает конструкцией, похожей на крыло самолета.

Именно на этом этапе полета левое крыло и стойка самолета задели Гали, обезглавив его. Аварийный парашют Гали раскрылся, и его тело приземлилось на поле.

Как такое стало возможным?

На предыдущих судебных слушаниях пилот заявил, что не проинструктировал восьмерых парашютистов и двух вингсьютеров, находившихся на борту, о траектории своего дальнейшего полета. Он выполнял уже четвертый полет в этот день.

Пилот также заявил, что потерял визуальный контакт с парашютистами после прыжка.

"По сравнению с парашютистами, которые находятся в свободном падении, с вингсьютерами все сложнее, они летят по прямой, — сказал Ален С. — Они не так сильно снижаются и могут пересечь курс самолета".

Пилот сказал, что Гали "не следовал ожидаемому курсу и не должен был находиться на этом курсе".

"Я в этом не виноват, — сказал пилот. — Я считаю, что моя траектория полета была разумной. Это стало трагедией всей моей жизни, но ответственность лежит не на мне".

Однако пилот был признан виновным в непредумышленном убийстве и управлении воздушным судном без действующей лицензии. Ему также запрещено летать в течение года.

Пилот признал, что на момент прыжка его лицензия была недействительна, поскольку он нарушил ограничения, наложенные авиационными властями в связи с состоянием здоровья.

Ассоциация школ парашютизма Midi-Pyrénées, в которой работал пилот, была оштрафована на 20 тыс. евро, хотя, по сообщениям французских СМИ, выплата половины этой суммы была отсрочена.

"После этой трагедии меры безопасности были ужесточены и стали более серьезными, а инструктажи стали обязательными", — заявила президент школы Изабель Дешам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047166-frantsuzskiy-pilot-obezglavil-parashyutista-krylom-samoleta-on-poluchil-za-eto-uslovnyy-srok/

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