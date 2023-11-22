Human Rights Watch: Китай разрушил и закрыл сотни мечетей на севере страны

Китайские власти закрыли сотни мечетей в автономном регионе Нинся и провинции Ганьсу на севере страны, сообщила в новом докладе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

Этот регион занимает второе место по количеству проживающих там мусульман после провинции Синьцзянь. Всего в Китае проживают около 20 миллионов мусульман.

"Закрытие, разрушение и перепрофилирование мечетей китайским правительством является частью системных усилий по ограничению исповедания ислама в Китае", – заявила исполняющая обязанности директора по китайским вопросам в Human Rights Watch Майя Вонг.

Власти КНР говорят о проведении политики "консолидации мечетей", которую Human Rights Watch называет нарушением прав свободы вероисповедания.

Правозащитники проанализировали спутниковые снимки двух деревень в автономном регионе Нинся. Они обнаружили, что с 2019 по 2021 год местные власти демонтировали купола и минареты с семи мечетей. Четыре мечети подверглись значительным преобразованиям: три основных здания были снесены полностью, еще в одном был поврежден зал для омовения.

В общей сложности, начиная с 2020 года в регионе Нинся было закрыто или перепрофилировано около 1300 мечетей, сообщила Би-би-си специалист по китайским мусульманам Ханна Тикер. Это треть от общего числа мечетей в регионе.

"Китайские власти выводят из эксплуатации, закрывают, сносят и переоборудуют под светские нужды мечети в рамках усилий по ограничению исповедания ислама, – пишет в своем докладе HRW. – На многих других мечетях власти демонтировали исламские архитектурные элементы, включая купола и минареты".

Китайское законодательство разрешает проводить религиозные обряды только в местах, получивших на это официальное разрешение властей. В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин поднял вопрос о "Китаизации ислама" – ассимиляции мусульманского населения в китайские традиции и культуру. С тех пор контроль над исламской религией в стране усилился.

В 2018 году центральный комитет Коммунистической партии Китая опубликовал документ, в котором говорилось о необходимости контроля и консолидации мусульманских мечетей. Его авторы призвали местные власти "сносить больше и строить меньше", а также прилагать усилия для сокращения общего числа подобных сооружений.

Китайское правительство утверждает, что политика консолидации мечетей, которая часто происходит при переселении или объединении деревень, помогает снизить экономическое бремя для мусульман, однако некоторые мусульмане считают, что это часть усилий по переориентации их лояльности в сторону коммунистической партии.

Наибольшему преследованию за свои религиозные убеждения подверглось китайское меньшинство уйгур, проживающих в провинции Синьцзян. Би-би-си неоднократно писало о преследованиях уйгур, включая их принудительное отправление в исправительные лагеря (КНР называла их школами).

Согласно данным Австралийского института стратегической политики (ASPI), начиная с 2017 года две трети всех мечетей в Синьцзяне были серьезно повреждены или полностью разрушены.

Перед публикацией доклада HRW Би-би-си обратилась за комментариями в Министерство иностранных дел и Комиссию по делам национальностей Китая и ожидает ответа.